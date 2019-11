LIVE LOKOMOTIV MOSCA - BAYERN LEVERKUSEN 0-1 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Central Stadium Lokomotiv

Città: Mosca

18:25

Benvenuti al live di Lokomotiv Mosca-Bayer Leverkusen!18:25

Partita molto importante per gli equilibri del Gruppo D!18:25

Con la Juventus già qualificata, l'Atletico Madrid è secondo a quota 7, quattro punti in più del duo Lokomotiv-Bayer18:25

1' INIZIA LA PARTITA!18:56

4' Avvio aggressivo dei russi, che già contano sul vantaggio negli scontri diretti dopo la vittoria in Germania nella prima giornata18:59

7' ALEKSEJ MIRANCHUK! Imbucata del gemello Anton e rasoterra vincente del talento della Lokomotiv: palla in rete, ma tutto fermo per fuorigioco, come confermato dal Var19:02

10' KRYCHOWIAK! Il polacco carica il tiro dal limite, Hradecky blocca in due tempi. Attacca solo la Lokomotiv!19:05

11' GOL DEL BAYER! AUTORETE DI ZHEMALETDINOV!19:06

12' Primo affondo dei tedeschi, angolo dalla sinistra e pasticcio della difesa: Eder rinvia sui piedi di Zhemaletdinov e palla in rete!19:07

15' DERMIBAY! Punizione a giro del centrocampista del Bayer, Guilherme si tuffa e devia in angolo19:10

18' La Lokomotiv ha accusato il colpo dello svantaggio, adesso il Bayer esercita il suo proverbiale possesso palla19:13

21' Ritmi piuttosto blandi in questa fase. La Lokomotiv non riesce ad organizzare una reazione, il Bayer sembra poter controllare19:16

24' Tra i russi Zhemaletdinov sembra il più attivo e cerca di riscattare la sfortunata carambola che ha sbloccato la partita19:19

26' ANTON MIRANCHUK! La Lokomotiv arriva in porta col pallone, ma il tiro a colpo sicuro dell'attaccante è stoppato da Hradecky uscito alla disperata nell'uno contro uno!19:21

29' Lunghe fasi di possesso palla del Bayer, i giocatori della Lokomotiv non trovano i tempi per il pressing19:24

32' Il Bayer fa muro di fronte ai lenti e quasi mai pungenti attacchi della Lokomotiv19:27

34' Contatto tra Bailey e Guilherme in uscita, l'arbitro fa proseguire, ma c'è controllo Var in corso19:29

37' Tutto regolare, si riprende a giocare, ma resta qualche dubbio. Il Bayer sta giocando in tranquillità, ma non riesce a trovare la rete del raddoppio19:32

39' BELLARABI! Bell'azione del Bayer: Volland apre al volo per il compagno che calcia di prima d'esterno di controbalzo, palla sul fondo di pochissimo!19:34

41' EDER! Il portoghese si mette in proprio: progressione fin sulla trequarti e gran destro dai 22 metri, palla sul fondo19:36

43' AMMONIZIONE! Fallo da dietro di Howedes su Diaby, giallo per l'ex juventino19:38

44' Il Bayer fa girare il pallone da una parte all'altra del campo, ma non affonda quasi mai19:39

44' Concessi due minuti di recupero19:39

44' VOLLAND! Che occasione per il Bayer! Diaby calcia trovando la respinta di Guilherme, poi l'attaccante tedesco si attarda sul tap in facendosi stoppare dal portiere, ma in fuorigioco19:39

45' SI VA AL RIPOSO! Bayer avanti grazie all'autorete di Zhemaletdinov!19:40