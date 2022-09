LIVE BASAKSEHIR - FIORENTINA 0-0 CONFERENCE LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Basaksehir - Fiorentina, seconda giornata del gruppo A della fase a gironi della Conference League edizione 2022/23.20:33

A Istanbul, allo stadio Başakşehir Fatih Terim, la Fiorentina andrà incontro a una sfida delicata per il proseguimento del suo cammino europeo. Di fronte avrà infatti un Basaksehir in salute - ancora imbattuto nel campionato turco - e vittorioso all’esordio contro gli Hearts per 4 a 0. Avversario tosto ma grande occasione di riscatto per una Viola alla ricerca di una prima svolta stagionale, dopo il mezzo passo falso alla prima contro l’RFS e due sole vittorie dopo nove partite stagionali - all’esordio in campionato contro la Cremonese e l'andata delle qualificazioni contro il Twente. 20:54

Ecco le formazioni ufficiali, a cominciare dai padroni di casa del BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer - Caicara, Ndayishimiye, Touba, Kaldrim - Aleksic, Biglia, Ozcan - Gurler, Okaka, Chouiar. A disposizione: Babacan, Lima, Ozbayrakli, Duarte, Szysz, Turuc, Sahiner, Ozil, Tekdemir, Arslantas, Celik, Traoré. All. All. Emre Belözoğlu.20:39

Questo invece è l'undici di partenza della FIORENTINA (4-3-3): Gollini - Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic - Bonaventura, Amrabat, Maleh - Ikoné, Cabral, Saponara. A disposizione: Cerofolini, Terracciano, Ranieri, Biraghi, Duncan, Krastev, Bianco, Favasuli, Mandragora, Barak, Jovic, Kouamé. All. Vincenzo Italiano.20:39

Rispetto al trionfo in campionato nel derby contro il Besiktas, il tecnico della squadra turca cambia assetto alla squadra. In porta giocherà Sengezer invece di Babacan, in difesa spazio a Caicara e Kaldrim sulle corsie. Tekdemir riposa in favore di Aleksic, mentre al centro del tridente d’attacco c’è Stefano Okaka.20:47

Rispetto alla sconfitta contro il Bologna, mister Italiano opta qualche turnover della rosa. Tra i pali riecco Gollini, mentre sulle fasce correranno Terzic e Venuti. A centrocampo occasione per Maleh al posto di Barak nel ruolo di mezzala, mentre in attacco trio rivisitato con Ikoné, Cabral e Saponara.20:48

Sarà lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernández l’arbitro della sfida.20:48

BASAKSEHIR IN FORMA - Sfida inedita tra Basaksehir e Fiorentina in Europa. Come scritto in apertura, l'avversario della Viola è in ottima salute. Compresi i preliminari, infatti, gli arancioblu sono imbattuti negli ultimi sette confronti in Europa (5V, 2N): si tratta della serie più lunga di match consecutivi senza sconfitte del club di Istanbul nelle competizioni europee. Senza dimenticare che in campionato la squadra turca è seconda in classifica e dopo cinque giornate non ha ancora perso, con nove gol fatti e zero subiti.20:52

I PRECENTI VIOLA CONTRO SQUADRE TURCHE - In questa notte importante per la Fiorentina, un precedente statistico può essere di incoraggiamento per gli uomini di Italiano: la Viola ha vinto tutte le sei partite disputate contro squadre turche nelle competizioni europee, subendo soltanto un gol nel parziale.20:55

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Clima bollente nel catino dello stadio del Basaksehir, mentre l'inno della Conference League risuona sugli spalti.20:59

Novità di formazione dell'ultimo secondo: giocherà Mandragora al centro della difesa per l'infortunio accorso a Martinez Quarta nel riscaldamento; si riempie ancora di più l'infermeria della Fiorentina.21:01

1' FISCHIO D'INIZIO! È cominciata Basaksehir - Fiorentina! A dare i primo giro del pallone è la squadra ospite in divisa bianca da trasferta. 21:02

2' Ikoné prova in qualche modo a scappare sulla destra, ma Kaldrim fa buona guardia e riesce a fermarlo.21:03