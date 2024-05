Aggiorna Diretta-Live

Olympiakos-Aston VIlla, ritorno della seconda semifinale di Conference League!

Colpo greco in Inghilterra nella gara d'andata. L'Olympiakos, trascinato dalla tripletta messa a segno da El Kaabi, ha portato a casa il primo round vincendo per 4-2. Serve un'impresa alla squadra di Emery per ribaltare il risultato davanti al caldissimo pubblico del Karaiskakīs 19:01

La vincente di questa sfida affronterà in finale la Fiorentina, che ha superato non senza fatica il Brugge nella gara di ritorno disputata ieri sera in Belgio19:02

È tedesca la squadra arbitrale designata per dirigere la sfida: l'arbitro sarà Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Lupp e Achmuller. In sala Var ci saranno Dankert e il portoghese Martins, con lo svedese Nyberg in veste di quarto ufficiale 19:16

FORMAZIONE UFFICIALE OLYMPIAKOS: i padroni di casa si schierano con un 4-3-3: Tzolakis - Rodinei, Retsos, Carmo, Quini - Hezze, Chiquinho, Iborra - Podence, El Kaabi, Fourtonis 20:11

FORMAZIONE UFFICIALE ASTON VILLA: gli inglesi rispondono con un 3-4-3: Martinez - Konsa, Diego Carlos, Pau Torres - Cash, McGinn, Douglas Luiz, Digne - Bailey, Watkins, Diaby20:13

Le scelte di Mendilibar: poche sorprese nell'undici scelto dal tecnico spagnolo, dove l'unica novità rispetto all'andata è la presenza di Quini sull'out basso di sinistra. Sempre Retsos e Carmo a dirigere la difesa con Rodinei sulla destra, al centro Iborra, Chiquinho e Hezze compongono la mediana che supporta il tridente con Fourtonis e Podence ai lati dell'immancabile El Kaabi20:16