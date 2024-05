Premier Padel: Coello e Tapia tornano a vincere, ko Galan e Chingotto

La coppia si impone contro i temibili avversari nella finale del P2 di Asuncion e tornano a conquistare un trofeo a distanza di un mese dall’ultima volta. Successo femminile per Brea e Gonzalez

Si ritrovano e vincono, ancora. Dopo la sconfitta in finale al P2 di Bruxelles e il ko in semifinale al P2 di Siviglia, Arturo Coello e Agustin Tapia tornano a centrare un obiettivo nel Premier Padel, trionfando all’Asuncion P2 in Paraguay.

Proprio questa notte, la coppia ha superato Alejandro Galan e Federico Chingotto (avversari contro cui avevano perso sia in Belgio che in Spagna) per 6-1 3-6 7-6(1) dopo due ore esatte di partita.

Coello-Tapia tornano a vincere

Vittoria esaltante ma anche meritata nei momenti più importanti dell’incontro per Coello-Tapia, ovvero sul 5-4 del terzo set, in cui la coppia numero 1 al mondo è riuscita a trovare l’importantissimo controbreak e, soprattutto, nel successivo tie-break dominato dall’inizio alla fine.

Una garanzia di concentrazione e di solidità, pure in una fase evidentemente calante dei temibili avversari.

La svolta per il risultato finale

Per questa coppia è arrivato così il quarto trofeo nel Premier Padel 2024, dopo quelli ottenuti al Major di Doha, al P1 di Acapulco e al P2 di Puerto Cabello (ultimo torneo vinto un mese fa), e l’ottavo in assoluto nel nuovo circuito.

Dall’altra parte, invece, niente terzo titolo consecutivo per Galan e Chingotto, che questa notte sono stati forse più stanchi o meno efficaci rispetto al recente passato.

Carolina Orsi alla ricerca di un nuovo equilibrio

Passando all’altro torneo, ovvero alle professionista del padel, successo femminile per la coppia Brea e Gonzalez. Ad Asuncion, invece, Carolina Orsi è scesa in campo con Martina Fassio, numero 54 del mondo e quarta compagna in 7 tornei.

Insieme, le due sono riuscite a superare il primo turno (doppio 6-2 alle wild card argentine Campus e Ferreyra), prima di arrendersi alle numero 8 del seeding Llaguno-Sanz. Per Orsi, dopo l’infortunio di Navarro, è stato necessario rivedere i piani della stagione e sarà da capire se questa coppia è quella definitiva.

