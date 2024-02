Premier Padel su Sky Sport in diretta e streaming, una novità che rompe il palinsesto

Le novità legate all'avvento su Sky del Premier Padel Tour per le prossime tre stagioni, 2024-2026. Si parte il 26 febbraio con Riyadh

26-02-2024 11:21

Ora il padel sta cambiando, e non è una mera questione di numeri di praticanti – sempre più numerosi e in circoli sempre più attivi, secondo l’Osservatorio, ma di programmazione televisiva e streaming a ribadire come uno sport che ha una sua qualità soprattutto dal basso possa acquisire sempre più peso anche per un player rilevante come Sky. Come confermato, in via ufficiale, dalla media company il Premier Padel sarà trasmesso su Sky per le prossime tre stagioni.

Ovvero, le sfide del Premier Padel Tour andranno in onda su Sky e in streaming su NOW dall’anno 2024 al 2026, a partire dal torneo che inaugura la stagione, che scatta il 26 febbraio a Riyadh, in Arabia Saudita.

Premier Padel Tour a Sky Sport

Secondo quel che rende noto Sky, la copertura televisiva e in streaming andrà a coprire il prestigioso circuito internazionale del padel professionistico: nel 2024 i 25 tornei si disputeranno in 18 Paesi di 5 continenti, per una stagione che si svilupperà per 11 mesi, da febbraio a dicembre e che si concluderà con le Premier Padel Tour Finals in programma a Barcellona.

Nel 2024 l’Italia ospiterà tre tornei: il Major di Roma, il P1 di Milano e il P2 di Genova.

SEGUI LIVE E IN STREAMING IL PADEL SU SKY E NOW

I numeri del padel in Italia

Sky è stato il primo broadcaster italiano a trasmettere le sfide dei tornei internazionali di padel, a partire dai Campionati europei del 2019, e grazie a questo accordo conferma l’investimento su questo sport in forte espansione. Secondo MrPaddle, Osservatorio di settore, rispetto ai dati di “fine dicembre 2022 (fonte dati* “Cerca un campo da Padel” – Osservatorio sul Padel “Mr Padel Paddle“) abbiamo avuto un incremento delle strutture (circoli sportivi, club di padel, strutture ricettive) del 21% che sono passate da 2.792 a 3.381 (589 in più). Per i campi l’incremento è stato del 26% da 7.128 a 8.954 (1.826 campi in più) ciò è dovuto ad una fase di maturazione di alcune regioni trainanti negli anni passati (Lazio Sicilia e Piemonte) compensati dalla forte crescita della Lombardia e di altre regioni”.

“Le regioni con il maggior numero di campi e strutture sono il Lazio seguito da Lombardia e Sicilia”.

La programmazione televisiva e in streaming

Tornando alla programmazione Sky, da quel che si apprende l’offerta dovrebbe crescere con dirette, interviste, notizie e approfondimenti e la rubrica This is padel, condotta da Alessandro Lupi.

SEGUI LIVE E IN STREAMING IL PADEL SU SKY E NOW