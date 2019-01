LIVE FIORENTINA - ROMA 3-1 COPPA ITALIA 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Giallo per Zaniolo per un fallo in ritardo su Fernandes!

Benassi sbaglia un gol clamoroso a due passi dalla linea di porta, ma per sua fortuna Chiesa, che gli ha fatto l'assist, era in posizione di fuorigioco

Prova a muovere il pallone la in area, la Fiorentina si chiude e attende di poter ripartire in contropiede

16'

Mischia in area della Fiorentina per la percussione di Zaniolo, ma El Shaarawy prima e Schick dopo non riescono a concludere in porta