Antonio Conte, ieri a Palazzo Reale, ha ribadito che il suo Napoli si fonderà sui pilastri dello Scudetto. Cosa ne pensa Kvara? “Conte ha detto che resto? Non lo so ancora, lo rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere. Io rispetto Napoli, amo Napoli. Ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro”. Oggi il Napoli con Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna volerà in Germania per presentare la proposta di rinnovo di Kvara (in scadenza il 30 giugno 2027), già annunciata dal presidente in occasione della presentazione di Conte.