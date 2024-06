La Roma ha deciso, adesso il primo nome per la fascia sinistra è quello di Rodrigo Riquelme. È l’esterno spagnolo qualora non si arrivasse a Federico Chiesa. Secondo il Corriere dello Sport, il club sarebbe pronto a un sondaggio per il giocatore intensificati negli ultimi giorni per avere la loro totale disponibilità al trasferimento prima di passare alla parte più complicata dell’operazione. La Roma offre 20, l’Atletico ne vuole 30. La distanza c’è, ma potrebbe essere colmata.