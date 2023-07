Europei Under 19, l'Italia è finalmente campione: Kayode sgonfia il Portogallo

Ultimo aggiornamento 16-07-2023 23:19

Riassunto dell'evento

L’Italia conquista l’Europeo Under 19. I ragazzi di Bollini battono 1-0 il Portogallo grazie alla rete segnata da Kayode nel primo tempo. Una gara perfetta quella degli azzurri che hanno giocato un primo tempo di altissimo livello, hanno messo alle corde il Portogallo che nella gara del girone li aveva battuti 5-1. Dopo 20 anni, l’Italia torna a conquistare il titolo europeo Under 19. Gli azzurrini riescono a spezzare quella che sembrava una vera e propria maledizione italiana in questo 2023. Cinque finale “italiane“, le tre giocate e perse da Fiorentina, Roma e Inter nelle competizioni europee per club, poi è arrivata anche la delusione della finale Mondiale Under20 persa dall’Italia. Ed ora arriva finalmente la rivincita.

L’Italia ha dato la sensazione di essere cresciuta gara dopo gara nel corso di questa competizione, la svolta è avvenuta nel match contro la Spagna, giocato alla grande dai nostri capaci di reagire sempre alla difficoltà. Una difesa solidissima con i due Dellavalle capaci di tenere a freno i lusitani che fino a qui avevano segnato 14 gol, un centrocampo di lotta ma anche di fioretto, ed infine l’attacco con la torre Esposito e con il clamoroso talento del guizzante Vignato. Ora è il momento della festa per gli azzurri e per l’Italia del calcio che si prende una grande soddisfazione in questo 2023.

Europei U19 Malta, stadio Ta Qali

Portogallo Italia 0 1