(20) ABDOU HARROUI (C)

(6) FERDI KADIOGLU (C)

(17) JURGEN EKKELENKAMP (C)

(10) DANI DE WIT (C)

(8) TEUN KOOPMEINERS (C)

(22) LUDOVIT REIS (C)

(6) MARCO-ALEXANDRU DULCA (C)

(17) OCTAVIAN POPESCU (C)

(7) GEORGE ALEXANDRU CIMPANU (C)

(14) RAZVAN OAIDA (C)

(18) CATALIN MIHAI ITU (C)

(11) ANDREI VIRGIL CIOBANU (C)

(22) DARIUS OLARU (C)

(8) MARIUS MARIN (C)

(10) OLIMPIU VASILE MORUTAN (C)

(2) RADU BOBOC (C)

Fuorigioco. Teun Koopmeiners(Netherlands U21) prova il lancio lungo, ma Myron Boadu e' colto in fuorigioco.21:01

Gol! Romania U21 0, Netherlands U21 1. Perr Schuurs (Netherlands U21) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Justin Kluivert con cross da calcio d'angolo.21:16

Gol! Romania U21 1, Netherlands U21 1. Andrei Virgil Ciobanu (Romania U21) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.21:21

Tentativo fallito. Justin Kluivert (Netherlands U21) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Teun Koopmeiners in seguito a un calcio da fermo.21:40

Marius Marin (Romania U21) e' ammonito per un brutto fallo.21:46

Fuorigioco. Olimpiu Vasile Morutan(Romania U21) prova il lancio lungo, ma George Ganea e' colto in fuorigioco.22:02

Tiro parato. Teun Koopmeiners (Netherlands U21) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Justin Kluivert.22:21

Teun Koopmeiners (Netherlands U21) e' ammonito per un brutto fallo.22:33

Tiro parato. Andrei Virgil Ciobanu (Romania U21) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:39

Fuorigioco. Cody Gakpo(Netherlands U21) prova il lancio lungo, ma Brian Brobbey e' colto in fuorigioco.22:41

Fuorigioco. Razvan Oaida(Romania U21) prova il lancio lungo, ma Andrei Virgil Ciobanu e' colto in fuorigioco.22:54

Tiro parato. Denis Gratian Harut (Romania U21) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alexandru Pascanu.22:45

PREPARTITA

Romania U21 - Olanda U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 24 marzo alle ore 21:00 allo stadio Bozsik Stadion di Budapest.

Arbitro di Romania U21 - Olanda U21 sarà Sandro Schärer coadiuvato da Stéphane De Almeida e Bekim Zogaj.

