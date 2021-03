LIVE SLOVENIA U21 - REPUBBLICA CECA U21 1-0 EUROPEI UNDER 21 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(14) PATRIK ZITNY (C)

(8) FILIP HAVELKA (C)

(21) PAVEL SULC (C)

(19) ADAM KARABEC (C)

(22) ANTONIN VANICEK (C)

(17) TOMAS OSTRAK (C)

(9) DOMINIK JANOSEK (C)

(10) ONDREJ SASINKA (C)

(6) MICHAL SADILEK (C)

(13) MICHAL KOHÚT (C)

(7) PAVEL BUCHA (C)

(7) TOMI HORVAT (C)

(8) DEJAN PETROVIC (C)

(14) TAMAR SVETLIN (C)

(15) SANDI OGRINEC (C)

(2) ZAN ROGELJ (C)

(10) TIMI MAX ELSNIK (C)

(17) ALJOSA MATKO (C)

(19) NIK PRELEC (C)

(16) ADAM GNEZDA CERIN (C)

(5) ZAN ZALETEL (C)

Matej Chalus (Repubblica Ceca U21) e' ammonito per un brutto fallo.19:11

Fuorigioco. Timi Max Elsnik(Slovenia U21) prova il lancio lungo, ma Aljosa Matko e' colto in fuorigioco.19:08

Zan Kolmanic (Slovenia U21) e' ammonito per un brutto fallo.19:05

Fuorigioco. Andraz Žinic(Slovenia U21) prova il lancio lungo, ma Nik Prelec e' colto in fuorigioco.18:41

Zan Medved (Slovenia U21) e' ammonito per un brutto fallo.18:37

Denis Granecny (Repubblica Ceca U21) e' ammonito per un brutto fallo.18:27

Tiro parato. Dominik Janosek (Repubblica Ceca U21) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Michal Sadilek.18:18

Fuorigioco. Michal Sadilek(Repubblica Ceca U21) prova il lancio lungo, ma Ondrej Sasinka e' colto in fuorigioco.18:50

Tentativo fallito. Ladislav Krejci II (Repubblica Ceca U21) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Dominik Janosek in seguito a un calcio da fermo.18:14

Fuorigioco. Adam Gnezda Cerin(Slovenia U21) prova il lancio lungo, ma Zan Medved e' colto in fuorigioco.18:09

Fuorigioco. Pavel Bucha(Repubblica Ceca U21) prova il lancio lungo, ma Ondrej Lingr e' colto in fuorigioco.18:05

Slovenia U21 - Repubblica Ceca U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 27 marzo alle ore 18:00 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.

Dove vedere Slovenia U21-Repubblica Ceca U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Slovenia U21-Repubblica Ceca U21 si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 27 marzo.

Il calendario completo di Europei Under 21