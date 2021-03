LIVE SVIZZERA U21 - PORTOGALLO U21 0-1 EUROPEI UNDER 21 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(16) FILIPE SOARES (C)

(8) GEDSON FERNANDES (C)

(6) FLORENTINO LUÍS (C)

(20) JOÃO MÁRIO (C)

(7) VITINHA (C)

(23) FÁBIO VIEIRA (C)

(18) PEDRO GONÇALVES (C)

(10) DANIEL BRAGANÇA (C)

(13) FABIAN RIEDER (C)

(10) PETAR PUSIC (C)

(8) BASTIEN TOMA (C)

(16) SIMON SOHM (C)

(17) KASTRIOT IMERI (C)

(23) JORDAN LOTOMBA (C)

(22) ALEXANDRE JANKEWITZ (C)

(6) TONI DOMGJONI (C)

Diogo Leite (Portogallo U21) e' ammonito per un brutto fallo.18:32

Fuorigioco. Jan Bamert(Switzerland U21) prova il lancio lungo, ma Dan Ndoye e' colto in fuorigioco.18:31

Tentativo fallito. Vitinha (Portogallo U21) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tiago Tomás in seguito a un contropiede.18:12

Fuorigioco. Miro Muheim(Switzerland U21) prova il lancio lungo, ma Dan Ndoye e' colto in fuorigioco.18:05

Gol! Switzerland U21 0, Portogallo U21 1. Diogo Queirós (Portogallo U21) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vitinha con cross in seguito a un calcio da fermo.18:05

Commento in diretta

PREPARTITA

Svizzera U21 - Portogallo U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 31 marzo alle ore 18:00 allo stadio Stadion Stozice di Ljubljana.

Arbitro di Svizzera U21 - Portogallo U21 sarà Glenn Nyberg coadiuvato da Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist.

Dove vedere Svizzera U21-Portogallo U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Svizzera U21-Portogallo U21 si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 31 marzo.

Il calendario completo di Europei Under 21