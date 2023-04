Ultimo aggiornamento 29-04-2023 16:36

Riassunto dell'evento

Grande rammarico per la Ferrari e per Charles Leclerc nella sprint race: a trionfare è stato Sergio Perez con la Red Bull. Il monegasco però è riuscito a mantenere il secondo posto davanti al campione del mondo Verstappen, molto arrabbiato per il contatto con Russell (quarto). Quinto Sainz, seguono Alonso e Hamilton.

Baku, ordine d’arrivo sprint race

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER – –

2 Charles LECLERC Ferrari+4.463 – –

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+5.065 – –

4 George RUSSELL Mercedes+8.532 – –

5 Carlos SAINZ Ferrari+10.388 – –

6 Fernando ALONSO Aston Martin+11.613 – –

7 Lewis HAMILTON Mercedes+16.503 – –

8 Lance STROLL Aston Martin+18.417 – –

9 Alexander ALBON Williams+21.757 – –

10 Oscar PIASTRI McLaren+22.851 – –

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+27.990 – –

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+34.602 – –

13 Pierre GASLY Alpine+36.918 – –

14 Nyck DE VRIES AlphaTauri+41.736 – –

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+48.848 – –

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+50.133 1

17 Lando NORRIS McLaren+51.420 1

18 Esteban OCON Alpine+61.048 2

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri– 2

Sprint race, cosa è accaduto

Charles Leclerc è riuscito in partenza a mantenere il primo posto davanti a Perez, mentre è bagarre alle spalle tra Verstappen e Russell: ad avere la peggio è il campione del mondo in carica, che perde la posizione dopo un contatto col pilota della Mercedes. Resta quinto Sainz. Dopo l’entrata della safety car (incidente di Tsunoda che perde anche una gomma) si riparte.

All’ottavo giro, Leclerc non può nulla contro la velocità della Red Bull di Perez, che si prende la prima posizione per difenderla fino al traguardo. Bravo comunque il monegasco a difendere la seconda posizione davanti al campione del mondo in carica, che probabilmente non riesce a dare il meglio per la vettura danneggiata.

Quarto posto per un battagliero Russell, quinta invece la Ferrari di Carlos Sainz. Battaglia anche tra due campioni come Alonso e Hamilton: alla fine ad avere la meglio è stato l’ex pilota del Cavallino. Rimpianto per Leclerc, che comunque per ora può ritenersi ampiamente soddisfatto dei risultati del weekend.

Verstappen furioso

Al termine della gara c’è stato un confronto acceso tra il campione del mondo Max Verstappen e George Russell. Sono piovute probabilmente anche parole grosse dal pilota della Red Bull, sconcertato quando ha visto l’enorme taglio sulla sua vettura provocato dall’avversario dopo un duello intenso in pista. Il 25enne della Mercedes ha preferito andarsene.