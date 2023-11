Ultimo aggiornamento 25-11-2023 12:49

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Riassunto dell'evento

Miglior tempo per George Russell nella terza e ultima sessione libera del Gran Premio di Abu Dahbi che chiude il Mondiale di F1 2023. La Mercedes dell’inglese veloce per tutta la mattinata si è massa dietro le due McLaren di Norris e Piastri, poi la Williams di Albon. Ferrari in ombra, si spera si siano nascoste per lavorare sul passo gara: Leclerc è 5°, addirittura 20° e ultimo Sainz rallentato dal traffico nell’ultimo giro buno. Verstappen ha chiuso 6° lamentandosi tantissimo della sua Red Bull.Oggi alle 15 le qualifiche!

