MotoGP, Sprint Race GP Valencia diretta LIVE

Cronaca in diretta

L'italiano, in sella alla sua Ducati, ha oggi il match point contro Jorge Martin: Pecco per raggiungere il titolo deve guadagnare almeno cinque punti sullo spagnolo, raggiungendo i 26 totali prima della sfida di domani.

Sprint Race dunque decisiva, con partenza alle ore 15.00: pole position per il pilota di casa Vinales, secondo Bagnaia davanti a Zarco, solo sesto Martin che dovrà dunque rischiare e dare il massimo per accorciare sull'italiano.

La MotoGP arriva al suo atto finale, il GP di Valencia, aperto dalla consueta Gara Sprint. Match Point per Pecco Bagnaia nei confronti di Jorge Martin per il Mondiale. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pecco Bagnaia (437 pt.) Jorge Martin (416 pt.) Marco Bezzecchi (326 pt.) Brad Binder (268 pt.) Johann Zarco (204 pt.)

Sarà Maverick Vinales con l’Aprilia a partire dalla pole position della Sprint Race del Gran Premio di Valencia, ultima prova del Mondiale MotoGP. Secondo posto e prima fila per Francesco Bagnaia, che prendendo 4 punti in più di Martin può chiudere il discorso titolo già oggi. Prima fila in extremis per Johan Zarco. Partirà invece dalla seconda fila, sesta piazzola, Jorge Martin alle spalle anche delle Ktm di Binder e Miller.

La Gara Sprint del Gran Premio di Valencia si corre sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 15.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: