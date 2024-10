Ancora negli occhi lo spettacolo della Sprint Race di cui abbiamo goduto poche ore, non solo per il ritorno alla vittoria di Max Verstappen ma anche e soprattutto per la lotta per il podio, specie tra le due Ferrari con Sainz che ha conquistato un grande secondo posto davanti a Norris con Leclerc quarto e un po’ imbronciato per il sorpasso subito dal compagno a inizio gara.