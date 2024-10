F1 Austin, nervi tesi tra Leclerc e Sainz? La stilettata di Charles che alimenta il mistero

Mentre Verstappen torna a vincere conquistando la Sprint Race del GP di Austin, serpeggia un po' di tensione in Ferrari dopo il duello per il podio tra Carlos Sainz e Charles Leclerc: le dichiarazioni

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Max Verstappen è tornato a firmare imprese, anche se per ora parliamo di una Sprint Race, vinta comunque con quasi 4 secondi sul diretto inseguitore Carlos Sainz. Questo il primo verdetto del fine settimana del GP degli Stati Uniti, con il podio completato da Lando Norris, mentre al quarto posto si è posizionato Charles Leclerc (e non dimentichiamo l’impresa delle Haas, in zona punti con Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg).

Verstappen: “Abbiamo fatto finalmente la nostra gara. Le Sprint? Le vinco perché non mi piacciono”

Al Circuit of The Americas di Austin Verstappen, partito dalla pole, è riuscito a portarsi a casa il successo pur faticando ad un certo punto della gara con le gomme, mentre dietro di lui si accendeva la bagarre, in particolare tra i due ferraristi che se le son date di santa ragione (metaforicamente parlando, ça va sans dire) tra sorpassi e controsorpassi.

Il tre volte campione del mondo ha potuto giovare di una RB20 che sulla pista texana ha dato il meglio di sé: “Un po’ come ai vecchi tempi – ha dichiarato il pilota a fine gara -. Anche la Ferrari è stata veloce, ma oggi rispetto alle ultime gare siamo tornati a correre senza guardarci indietro. Questa volta abbiamo fatto la nostra gara e abbiamo avuto un buon passo”.

Questa è l’undicesima vittoria in 16 Sprint disputate in carriera, ma Verstappen resta sempre critico nei confronti di questo format. Scherzando (ma fino ad un certo punto) ha infatti dichiarato: “Forse le vinco perché non mi piacciono. Però nei fine settimana con le Sprint la nostra vettura ha sempre avuto una buona finestra”.

Sainz: “È stato divertente ma stressante il duello con Leclerc”

Dicevamo dei ferraristi, che hanno duellato lungo i 19 giri della gara veloce con Sainz alla fine trionfatore non solo nel derby di Maranello, ma pure nel confronto con Norris, scalzato dalla piazza d’onore sul finale di gara. Lo spagnolo ha parlato di una “lotta divertente, magari fossero sempre così le Sprint...”.

Pur ammettendo un po’ di difficoltà sul finale con le gomme, Sainz ha raccontato di aver visto Norris anche più inguaiato “e ho pensato che se avessi preso il DRS avrei avuto delle buone opportunità per concludere al secondo posto. Le gomme? Non le abbiamo mai gestite a dire il vero perché eravamo sempre impegnati a lottare. Però il nostro passo è sempre stato buono, e questo ci incoraggia in vista della gara di domani”.

Prima però c’è da affrontare lo scoglio delle qualifiche che si terranno quando in Italia è piena notte: “La nostra vettura in qualifica non è al massimo, ma cercheremo di piazzarci il più avanti possibile”. A tal proposito, a Sky Sport Sainz ha pungolato il team, affermando che c’è forse c’è troppa enfasi sul passo gara che sul giro secco.

Tornando infine sul duello con Leclerc, lo spagnolo ha aggiunto: “Il compagno di squadra è l’ultimo con cui vorresti battagliare, perché ti preoccupi che possa succedere qualcosa di brutto: è stato perciò stressante ma ci siamo divertiti, è stato un duello corretto”.

Leclerc sibillino: stilettata a Sainz?

Non è stato però dello stesso parere Leclerc, che a Sky Sport ha fatto comprendere di non aver gradito il modus operandi del compagno di scuderia, alleggiando forse degli accordi disattesi poi sulla pista.

Un malumore tra le righe, non esplicitato direttamente nei confronti del futuro pilota Williams: “Sul mio risultato finale ha influito la battaglia in partenza con Carlos: lui ha avuto poi un approccio diverso dal mio, spingendo molto nei primi giri, mentre io cercavo di preservare la gomma. Il suo approccio ha pagato rispetto al mio. Ma non andrò oltre con i dettagli“.