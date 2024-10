F1, Gp di Austin 2024: orari, info, dove vederlo in tv e in streaming. Ferrari outsider nel duello Norris-Verstappen

Diciannovesimo appuntamento della stagione: novità per la Ferrari in Texas, inizia il conto alla rovescia per il ritorno di Lawson

Dopo circa un mese di pausa, di fatto un’altra sosta dopo quella estiva, la Formula 1 è pronta a riaccendere i motori e tornare in pista. Questo fine settimana il Circus fa tappa negli Stati Uniti, precisamente in Texas, per il Gran Premio di Austin primo appuntamento di un tour de force che vedrà gare ravvicinate in America. Si entra nel vivo del rush finale della stagione, sei Gp alla fine, e in questa occasione tornerà la Sprint Race.

La McLaren, già in testa al Mondiale Costruttori vuole giocarsi le sue carte anche in quello piloti con Lando Norris che in fiducia dopo la vittoria di Singapore potrebbe rosicchiare altri punti a Max Verstappen. La Ferrari, fuori dai giochi iridati, cerca un successo parziale con Charles Leclerc o Carlos Sainz. Ci riuscirà?

Riprende la battaglia Norris-Verstappen, novità per la Ferrari

Mancano solo sei gare alla conclusione del Mondiale di Formula 1, e la classifica attuale vede Max Verstappen in testa con 331 punti, seguito da Lando Norris. Con l’appuntamento sul circuito di COTA, dunque, riprenderà la battaglia tra i due piloti, con l’inglese della McLaren in grande forma dopo la vittoria al Gran Premio di Singapore, ora a 52 punti dall’olandese. Verstappen, dal suo canto, è chiamato a difendere il primato per consolidare la conquista del suo quarto titolo consecutivo.

Sarà un weekend importante anche per la Ferrari, che punta a confermare il buon momento nonostante i risultati poco proficui dell’ultima gara a Singapore. In occasione del Gran Premio di Austin, la scuderia di Maranello porterà in pista delle novità tecniche, tra cui una nuova ala anteriore con un flap mobile più aggressivo. Altri aggiornamenti arriveranno in Messico, nella gara prevista la settimana successiva. Questo weekend sarà fondamentale per la Ferrari, impegnata nella rincorsa alla Red Bull per il secondo posto nella classifica Costruttori.

Un’altra novità del weekend riguarda il ritorno in pista di Liam Lawson, chiamato dalla Racing Bulls a sostituire Daniel Ricciardo. L’australiano, infatti, ha faticato a mantenere il ritmo competitivo e ha concluso la sua carriera in Formula 1 con il Gran Premio di Singapore.

Dove vedere il GP di Austin: diretta tv e streaming

Il Gran Premio di Austin sul circuito delle Americhe (COTA) sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. Tutti gli eventi si potranno seguire anche in streaming su NOW e sull’app Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. Da aggiungere, per questa gara, anche la possibilità di vedere su Tv8, in differita le qualifiche e la gara e in diretta la Sprint.

GP Austin, il programma completo su Sky

Venerdì 18 ottobre

Prove libere 1 ore 19:30

Qualifiche Sprint ore 23:30

Sabato 19 ottobre