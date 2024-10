Verstappen, effetto ritiro: Red Bull pronta a lasciare la F1 senza Max, clamorosa indiscrezione dall'Olanda

Si addensano nubi sul futuro di Max Verstappen e della stessa Red Bull. Oltre le continue voci sull'addio dell'olandese, proprio dall'Olanda arriva la clamorosa voce di un disimpegno del brand austriaco

Stanco, svogliato, irretito. Non si placano le voci sulle ipotesi di ritiro di Max Verstappen. E’ lo stesso olandese ad alimentarle con alcune sue dichiarazione buttate qua e là tra un week end di gara e l’altro. E come se non bastassero i mal di pancia del tre volte campione del mondo, cominciano a circolare voci anche su un possibile disimpegno della Red Bull dalla F1 un po’ collegate al futuro incerto di SuperMax in cima ai desideri della Mercedes e un po’ legate allo scenario del circus dopo il cambio regolamentare del 2026 che potrebbe mischiare i valori in pista.

Verstappen: “Il mio prossimo passo sarà l’ultimo in F1”

Il mistero sul futuro in Red Bull ma in generale in F1 di Max Verstappen si arricchisce di un altro capitolo. In occasione del GP di Singapore è scoppiata l’ennesima grana Max Verstappen. Già a Singapore il pilota olandese aveva manifestato un sempre crescente malumore nei confronti del circus specie dopo la “condanna” a lavori socialmente utili, per alcune espressioni colorite utilizzate durante la conferenza stampa del giovedì.

In quell’occasione SuperMax era stato spalleggiato anche da Lewis Hamilton. Ma quella non è stata la prima volta in cui Verstappen ha paventato un distacco, ciclica la sua frase: “Non guiderò in eterno in F1”. Proprio in queste ore stanno circolando altre sue dichiarazioni verso Austin in cui parla del suo futuro: “Il mio prossimo passo, se ci sarà, sarà l’ultimo”.

Addio Verstappen alla F1, l’allarme di Helmut Marko

“Forse sì, forse no” ha risposto Verstappen alla domanda se ci sia qualche clausola che gli possa permettere di lasciare la Red Bull prima del 2028 data della scadenza naturale del suo contratto. Non è un mistero che Toto Wolff farebbe carte false per portarlo alla Mercedes, ci ha provato già quest’anno.

Intanto su questo mal di pancia nei confronti del mondo della F1, a prendere seriamente in considerazione gli input negativi lanciati da SuperMax ci ha pensato proprio il suo mentore, Helmut Marko secondo il quale le parole di Verstappen non sono poi così lontane dal suo pensiero e da quello che potrebbe fare.

Clamoroso dall’Olanda: Red Bull pronta a lasciare la F1

I venti di addio non riguardano solo Max Verstappen. Cosa accadrebbe se la Red Bull perdesse la sua competitività e il suo campionissimo in un colpo solo? Potrebbe decidere di disimpegnarsi dalla F1. A tracciare lo scenario apocalittico ci ha pensato il pilota olandese Jeroen Bleekemolen con all’attivo il DTM e la 24 Ore di LeMans.

Intervenuto al podcast di formule1.nl, Bleekemolen ha detto guardando ai cambi regolamentari del 2026: “in un futuro senza Verstappen e con una monoposto via via meno competitiva, con 4 macchine a centro gruppo (considerando anche Racing Bulls, ndr) Red Bull potrebbe pensare di ridurre il suo impegno in F1 e concentrarsi su altri sport, non escludo un vero e proprio addio”.

Red Bull: un 2024 pieno di problemi

Se il 2023 è stato un anno trionfale con entrambi i titoli, un ein plein di vittorie sfiorato con una sola gara sfuggita all’accoppiata Verstappen-Perez (il successo di Sainz a Singapore), il 2024 si è dimostrato in salita per la Red Bull. Che sembra aver cominciato sulla stessa falsa riga dello scorso anno dominando le prime gare ma poi dopo l’exploit di Sainz in Australia, pur continuando a vincere e piazzarsi sul podio è stata superata dalla McLaren, in prestazioni e nel Mondiale Costruttori, con Norris che al netto di qualche errore sta provando a rimontare su Verstappane.

Senza dimenticare lo scandalo Horner-gate che ha gettato delle nubi sulla Red Bull a inizio stagione e ultimamente la “fuga di cervelli” da Milton Keys. Non solo Adrian Newey ma anche Jonathan Wheatley e ultimo Will Courtenay. Insomma in casa Red Bull c’è da raddrizzare la barra a dritta…