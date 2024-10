F1, la Ferrari e Hamilton avranno un tifoso in più: Kamala Harriss dichiara il suo amore. E Alonso sfida Lewis

La candidata alla presidenza degli Stati Uniti d’America, Kamala Harris, rivela il suo amore per la Formula 1 e in particolare per il pilota inglese. Alonso non molla: “Voglio un altro Mondiale”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Kamala Harris insospettabile appassionata di Formula 1. La candidata democratica alla Casa Bianca ha infatti dichiarato un po’ a sorpresa di essere una grande appassionata del circus e ha dimostrato anche di avere delle ottime conoscenze di quello che succede nel mondo dei motori. Nel corso di un’intervista, Harris ha rivelato che il pilota per cui fa il tifo è “ovviamente” Lewis Hamilton.

La rivelazione di Kamala Harris

La Ferrari dovrà aspettare il 2025 prima di avere “l’endorsement” di Kamala Harris che per il momento concentra il suo tifo su Lewis Hamilton. La rivelazione da parte della candidata democratica alla Casa Bianca del suo amore per la Formula 1 è arrivata nel corso dell’intervista rilasciata a Howard Stern: “La nostra intera famiglia è appassionata di Formula 1 – dice Harris – non è una cosa che dico perché sono in campagna elettorale. Anzi il fatto di essere impegnata in questa campagna non sempre mi permette di vedere le gare, dipende dagli orari e dai giorni. Il mio pilota preferito è ovviamente Lewis Hamilton e sta lasciando la Mercedes. Tu non guardi la F1? Penso che se cominci potresti restarne affascinato”.

Appuntamento ad Austin

Le parole di Kamala Harris arrivano una decina di giorni prima che la Formula 1 faccia tappa proprio negli Stati Uniti con il GP degli USA in programma il 20 ottobre sul circuito delle Americhe in Texas, e chissà se la candidata alla Casa Bianca riuscirà a essere presente alla gara. Le parole di Harris sorprendono visto il rapporto non sempre idilliaco che il pubblico statunitense ha avuto e ha tuttora con il mondo della Formula 1. La competizione motoristica ha sempre trovato una grande resistenza nell’affermarsi dovendo lottare con una tradizione motoristica diversa nel paese a stelle e strisce e che ha la sua massima espressione con la 500 miglia di Indianapolis.

Alonso lancia la sfida ad Hamilton

Una tifosa a sorpresa per Lewis Hamilton in Kamala Harris ma anche un avversario di lungo corso sempre all’arrembaggio come Fernando Alonso. Il pilota spagnolo guarda con ottimismo al futuro, non ha nessuna intenzione di smettere e vuole provare a conquistare un altro Mondiale. Forse anche merito dell’arrivo di Newey alla Aston Martin che potrebbe rimetterlo presto nel giro che conta: “Sono molto concentrato sulla F1. Nei prossimi 2 o 3 anni voglio vincere il mio terzo titolo Mondiale. Questa è la mia unica proprietà. Al futuro non ci ho pensato. L’impegno alla Indy 500 potrebbe essere un po’ troppo. Magari la prossima sfida potrebbe essere la Dakar: per me sarebbe bellissimo visto che ho già vinto in F1, a Le Mans e Daytona”.