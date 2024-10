F1, Leclerc lancia la Ferrari per il 2025: "Mondiale possibile. Hamilton? Sarà interessante"

Interrogato su presente e futuro, il pilota monegasco traccia un bilancio per la stagione in corso e guarda al 2025 con ritrovato entusiasmo per riportare la Rossa sul tetto del Mondo

Con gli ultimi appuntamenti della stagione di Formula 1 ancora da correre, per Charles Leclerc sembra già essere arrivato il momento dei bilanci e di provare a immaginare il campionato che verrà. Un campionato, quello 2025, che in casa Ferrari sarà tutto da vivere e scoprire, a cominciare ovviamente dalla curiosità di vedere Lewis Hamilton alla guida della Rossa e di scoprire come andrà la convivenza con il monegasco.

Tempo di bilanci per Leclerc e la Ferrari

A sei Gran Premi dal termine di una stagione da montagne russe, contraddistinta da grandi soddisfazioni (vedi i successi a Monza e a Monaco) alternate a concenti delusioni, Charles Leclerc traccia un primo bilancio e si proietta con rinnovata fiducia nel Mondiale 2025, quello tutto da scoprire, che lo porterà a condividere il box Ferrari con il sette volte campione del Mondo, Lewis Hamilton.

Leclerc pronto a vincere il Mondiale

A intercettare gli umori del pilota monegasco è la ESPN. Charles rivela la voglia di riportare la Ferrari davanti a tutti fin dalla prossima stagione: “Vincere il Mondiale nel 2025? Certo, è possibile” taglia corto e senza usare mezzi termini Leclerc, che nel corso dell’intervista aggiunge: “Questo è un processo di crescita ed evoluzione che continua con l’obiettivo di migliorarsi sempre“.

“Hamilton? Sarà interessante”

“Se guardo all’anno prossimo, – ha proseguito il ferrarista – credo che andrà bene, il 2026 ancora meglio, e così via anche nel 2027. Poi, ovvio, tutto è relativo e dipende anche dal percorso compiuto dagli altri team. Ma resto convinto che noi possiamo fare un passo avanti“. In merito all’apporto che l’arrivo di Lewis Hamilton potrà garantire in questo processo, Leclerc non ha dubbi: “Sarà interessante imparare da lui. Il suo arrivo mi motiva a fare meglio e a mettere in pista quello di cui sono capace per vedere che cosa può accadere a parità di macchina“.

Ferrari in continua evoluzione

Tornando al presente della Formula 1, che lo vedo comunque al terzo posto delle generale, il monegasco ammette la stagione non semplice: “È stata emotivamente contrastante. Ho trionfato in due GP che ho sempre sognato di vincere, ma abbiamo anche avuto un periodo non semplicecon una Ferrari difficile da guidare. Non è stato facile rimettersi in carreggiata e non sono sempre stato così certo che saremmo potuti tornare a buoni livelli. Personalmente, però, sento di stare migliorando stagione dopo stagione, gara dopo gara. Le migliorie sono tante, ci serve solo il giusto tempo per applicarli alla macchina e aggiornarla al meglio”.