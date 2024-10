Hamilton, sgambetto Mercedes: niente test con la Ferrari a dicembre. Sgarbo di Wolff?

Lewis Hamilton non salirà a bordo della Ferrari in occasione dei test di dicembre per la nuova stagione, dove vestirà i panni di pilota di Maranello. Mercedes lo obbliga ad osservare i suoi doveri contrattuali: è uno sgarbo di Wolff?

Il campionato di F1 2024 è alla sua volata finale e, una volta chiusa una stagione che a differenza della tendenza degli ultimi anni vivaddio è più combattuta, ci saranno le consuete sessioni di test subito in coda al campionato. Solo che questo dicembre non vedremo Lewis Hamilton a bordo della vettura del team per cui correrà dal 2025, ovvero Ferrari.

Mercedes “blocca” Hamilton: deve onorare gli impegni 2024 e non potrà correre con Ferrari

Questo almeno stando alle indiscrezioni che arrivano dalla BBC, in particolare dalla rivelazione spifferata dal giornalista Andrew Benson, specializzato in F1 per l’emittente britannica. A suo dire Mercedes non darà il via libera al pluricampione del mondo affinché, una volta archiviata la stagione corrente nonché la sua ultima con le Frecce d’Argento, possa prendere parte alle sessioni di test del 10-11 dicembre di scena ad Abu Dhabi a bordo della Ferrari.

Questo, a quanto pare, per via del contratto tra Hamilton e Mercedes che deve essere onorato sino alla fine dell’anno solare 2024, e che prevede la partecipazione ad eventi di promozione per gli sponsor della scuderia.

Da Schumacher a Gasly, gli altri precedenti

Il che è abbastanza curioso, e non ci riferiamo tanto agli obblighi contrattuali di sir Lewis, quanto il fatto che la sua ormai ex scuderia non lo lasci libero di provare la sua prossima vettura.

In passato altri piloti in fase di transizione da un team all’altro non hanno avuto problemi a testare la monoposto della scuderia che li aveva poi accolti, come Pierre Gasly che da alfiere di AlphaTauri è potuto salire a bordo dell’Alpine, o Fernando Alonso con Aston Martin. E ancor prima Michael Schumacher che nel trasloco da Benetton a Ferrari nel 1999 ebbe la possibilità di chiudere in anticipo i suoi obblighi con la precedente scuderia e provare la rossa.

Toto Wolff non concede deroghe ad Hamilton? Sainz debutterebbe invece sulla Williams

Hamilton invece pare non sarà proprio presente ai test di dicembre. E Mercedes intanto affiancherà a George Russell (che dovrà mettere alla prova le gomme) il nuovo compagno di squadra, Andrea Kimi Antonelli (sebbene il team, tramite Toto Wolff, abbia di recente ammesso di aver fatto un gesto incauto nell’averlo schierato per le FP1 a Monza, non valutando attentamente il rischio pressioni sulla pista di casa: e infatti il ragazzo è andato a schiantarsi sulla Parabolica).

Wolff non intenderebbe quindi fare concessioni ad Hamilton, che ha prestato i propri vincenti servigi a Mercedes per 12 anni. Non ci sarebbe nessuna possibilità di sciogliere i vincoli contrattuali, che dovranno nel caso essere invece adempiuti sino alla fine. A Yas Marina invece potremmo vedere l’ormai ex Ferrari Carlos Sainz sulla sua nuova monoposto, la Williams FW46.