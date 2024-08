Formula 1, Wolff perdona Antonelli dopo l’incidente di Monza: “Crediamo in lui”

Il team principal della Mercedes non fa drammi per l’uscita di strada del pilota 18enne durante le prove libere del GP d’Italia: “L’importante è che stia bene, è giovane e forte”

Nessun dramma da parte di Toto Wolff dopo l’uscita di strada e l’incidente del debuttante Kimi Antonelli alla guida di una delle Mercedes, durante le prove libere del mattino del GP d’Italia, a Monza: il team principal ha perdonato il pilota 18enne e ribadito la fiducia nei suoi mezzi.

Formula 1, Wolff perdona Antonelli per l’incidente di Monza

Toto Wolff ha già perdonato Kimi Antonelli per l’incidente di cui il 18enne pilota della Mercedes, oggi al debutto in Formula 1 sul circuito di Monza, è stato protagonista durante le prove libere del mattino. Dopo la sessione, Wolff ha raccontato che Antonelli ha immediatamente chiesto scusa al team: esattamente quello che voleva sentire dal pilota. “Prima di tutto Kimi si è scusato – ha detto Wolff – , e credo che questo sia ciò che bisogna fare quando si riporta una macchina ai box danneggiata. Era come una scatola di Lego caduta a terra. Ci ha anche detto che sentiva tanta fiducia nella macchina, che la vettura era veloce“. Wolff ha anche spiegato che l’incidente non peserà sulla carriera di Antonelli in Mercedes. “Avrà zero effetti su chi sarà il compagno di squadra di Russell nel 2025. Credo che la cosa più importante sia scegliere in base alle abilità. E una FP1 andata male non è il motivo per cui si giudica negativamente il pilota”.

Formula 1, Wolff si era preoccupato per Antonelli

Wolff ha rivelato di essersi preoccupato maggiormente per le condizioni di Antonelli: l’incidente di stamane è stato piuttosto violento. “La cosa più importante è che stia bene perché l’incidente è stato di 45G, quindi importante”, ha dichiarato Wolff. “È un peccato – ha poi proseguito – perché credo che con un’ora di tempo avremmo visto delle buone prestazioni. Ma è quello che diciamo sempre: Kimi è un rookie, è molto giovane, siamo pronti a investire nel suo futuro. Questi momenti si verificheranno, continueranno a verificarsi anche l’anno prossimo, ma ci saranno anche molti momenti belli. Quello che abbiamo visto oggi è che abbiamo più problemi a rallentarlo che a renderlo più veloce: quel giro e mezzo è stato semplicemente sorprendente e molto veloce“.

Formula 1, Mercedes: Antonelli in pista anche in Messico

Concludendo la conferenza stampa, Wolff ha anticipato che Antonelli potrebbe trovare nuovamente spazio su una Mercedes nel prossimo GP del Messico a fine ottobre. “Non abbiamo ancora deciso il suo prossimo impegno con noi, ma credo che avverrà in Messico – ha spiegato il team principal – . Non anticiperemo le sue seconde FP1 con noi per colpa di questo incidente, penso che sia un pilota forte che ha bisogno di riprendersi da queste cose e di affrontare la pressione. Prima delle libere gli ho detto di divertirsi, togliersi la pressione e di non dimenticare che questo sia il lavoro più bello del mondo. E gliel’ho ripetuto dopo la sessione. Questo weekend non è stato facile per lui: deve ancora competere in Formula 2, in più è un ragazzo italiano alla sua prima volta su una Mercedes, e questo deve essere un fardello pesante. Ma se vuole diventare campione un giorno, deve affrontare tutto questo. Non ho dubbi che possa farlo e che lo farà“.