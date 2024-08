F1, Gp Italia a Monza: info, orari, dove vederlo in diretta tv, in chiaro e streaming. Ferrari sogna in grande

Il circuito di Monza ospita il sedicesimo appuntamento del Mondiale: la Ferrari vuole ripetere l'impresa del 2019. Tutti i dettagli del weekend

La Formula 1 fa tappa in Italia per uno degli appuntamenti più attesi e iconici della stagione: il Gran Premio d’Italia a Monza. Il circuito brianzolo, conosciuto come il “tempio della velocità”, si prepara ad accogliere migliaia di tifosi italiani, pronti a sostenere la Ferrari in un weekend che promette grandi emozioni. Dopo il positivo fine settimana di Zandvoort, con Leclerc salito sul terzo gradino del podio e Sainz giunto in quinta posizione dopo una bella rimonta, il Cavallino Rampante punta a un risultato di prestigio davanti al proprio pubblico. Il Gran Premio di casa rappresenta per la Ferrari non solo l’occasione per confrontarsi nuovamente con le rivali di Red Bull, McLaren e Mercedes, ma anche per tentare di ripetere l’impresa del 2019.

Ferrari, a Monza con un notevole pacchetto aggiornamenti

La Red Bull sembra mostrare qualche difficoltà, mentre la McLaren è tornata con forza nella lotta per il Mondiale. La Ferrari, nonostante qualche problema emerso nelle qualifiche, è riuscita a risollevarsi in gara e a fornire segnali positivi. L’obiettivo della Scuderia di Maranello resta quello di essere competitiva con le sue principali avversarie. Proprio per questo motivo, la SF-24 arriverà sul circuito di Monza con un pacchetto di aggiornamenti mirati. Tra le modifiche previste, una nuova ala posteriore a basso carico per adattarsi alle caratteristiche del tracciato, un fondo rivisitato per affrontare il problema del “bouncing” e l‘introduzione di una beam wing a singolo profilo.

A tal proposito, il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha dichiarato: “Arriviamo in Italia con il morale alto. Questo dimostra quanto sia determinante in Formula 1 riuscire a mettere insieme tutti gli aspetti e sfruttare al meglio il potenziale del pacchetto a disposizione”. Vasseur ha poi sottolineato l’importanza di questa gara: “L’obiettivo di tutta la Scuderia è far tornare il sorriso ai nostri tifosi”. Nella scorsa stagione, a Monza, la Ferrari ha chiuso con Sainz terzo e Leclerc quarto.

Dove vedere il Gran Premio d’Italia in chiaro

Il Gran Premio d’Italia, valido per il sedicesimo appuntamento della stagione 2024 di Formula 1, andrà in scena da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Sarà possibile seguire le qualifiche e la gara anche su TV8 e tv8.it.

F1 Gp di Monza: orari, dirette e appuntamenti in chiaro

Vemerdì 30 agosto

Prove libere 1 Formula 1 ore 13:30 (Sky Sport F1)

Prove libere 2 Formula 1 ore 17 (Sky Sport F1)

Sabato 31 agosto

Prove libere 3 Formula 1 ore 12:30 (Sky Sport F1)

Qualifiche Formula 1 ore 16 (Sky Sport F1 e TV8)

Domenica 1 settembre