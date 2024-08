F1, Ferrari: "Nuove tute orribili", Jean Alesi boccia l'outfit di Sainz e Leclerc per Monza, web scatenato

La Ferrari si è rifatta il look in vista della gara di casa il Gran Premio d'Italia che si corre a Monza da venerdì. Le nuove tute scure sono state bocciate da un illustre ex pilota di Maranello Jean Alesi

Conto alla rovescia agli sgoccioli. Sale la febbre per il Gran Premio d’Italia. Tutto pronto a Monza per la prossima tappa del Mondiale di F1. Il buon risultato ottenuto dalle Ferrari, un po’ a sorpresa a Zandvoort ha riacceso la passione del popolo rosso per la gara di cara dove il Cavallino Rampante ha annunciato importanti novità. La prima visiva riguarda le nuove tute che Carlos Sainz e Charles Leclerc indosseranno nella tre giorni monzese. Un outfit che però non è piaciuto a tutti. A sparigliare la discussione social ci ha pensato Jean Alesi che le ha definite semplicemente “orribili” infuocando la rete più di una Williams messa a muro da Sargeant.

Gp Italia, la Ferrari si rifà il look: tute scure color carbonio

Va in scena questo weekend il Gran Premio d’Italia, la gara di casa per eccellenza della Ferrari: si corre come sempre – con una sola eccezione datata 1980 – all’Autodromo Nazionale di Monza, uno dei circuiti con maggiore storia e tradizione al mondo. Come sempre le tribune della pista si tingeranno di rosso. La Ferrari ha annunciato nei giorni scorsi il nuovo kit in vista del fine settimana a Monza. Il nero il colore principale, con dei ritocchi di giallo. Non è la prima volta che la Rossa opta per un outfit speciale in vista del weekend di casa.

L’outfit che sfoggeranno Charles Leclerc e Carlos Sainz, così come tutto il personale di Maranello, al Gran Premio d’Italia celebra un materiale per eccellenza delle auto da corsa del Cavallino Rampante: “la fibra di carbonio è l’ispirazione dietro nuovi motivi testurizzati, che conferiscono alla combinazione di colori bicolore giallo e nero un audace tocco grafico” si legge sul sito della SF.

Ferrari, l’ex Jean Alesi stronca le nuove tute: “Orribili”

Quando la Ferrari ha svelato le nuove tute sui proprio social si è aperto il dibattito tra i tifosi e followers degli account di Maranello, ufficiali e non. Da una parte gli integralisti del rosso Ferrari a tutti i costi, dall’altra i progressisti che non disgustano di tanto in tanto una divagazione sul tema come del resto ha già fatto la Ferrari recentemente col giallo proprio a Monza lo scorso anno e il celeste Dino a Miami in questo 2024.

Chi invece ha dato un giudizio tranchant, alla francese è proprio il caso di dire, è stato Jean Alesi. Con il suo profilo ufficiale su Instagram l’ex pilota della Ferrari nella prima metà degli anni ’90 ha lasciato un commento che non lascia adito a dubbi: “Orribili” proprio in riferimento alle nuove tute Ferrari per Monza.

Inutile dire che Jean, rimasto nel cuore dei tifosi Ferrari, soprattutto di quella generazione pur avendo vinto solo una gara in rosso, ha scatenato una polemica. Qualcuno gli ha dato ragione, altri invece hanno trovato troppo estremo il suo giudizio e lo hanno attaccato: “Disegnale tu allora” mentre in molti gli hanno ricordato, appunto, il suo ruolino di marcia “poco vincente” a Maranello.