F1, la Ferrari svela le nuove tute azzurre per Miami: non tutti apprezzano l'amarcord, web scatenato

Oltre il nuovo title sponsor che cambia la denominazione in HP Ferrari, le rosse si presenteranno al Gp di Miami con un tocco di colore azzurro, livrea e tute di Leclerc e Sainz colorate in onore del passato. Il web si scatena coi commenti

Lo aveva fatto lo scorso anno in occasione del ritorno a Las Vegas. La Ferrari e il mercato americano. Un binomio imprescindibile che strizza l’occhio al marketing. Per questo motivo la scuderia di Maranello si presenterà al Gran Premio di Miami della prossima settimana, non solo con HP come nuovo title sponsor, ma con una colorazione leggermente diversa, sia della monoposto che delle tute dei piloti. Un tocco di colore, l’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino, risalenti alle origini della storia del cavallino rampante.

Gli account ufficiali della Scuderia Ferrari in queste ore stanno lanciando i nuovi outfit studiati per Miami. Stile retrò per jeans, camicie, giacche e polo. E se in molti stanno apprezzando questa operazione amarcord, altrettanti stanno protestando nella più classica della contestazione social.

F1, Ferrari si tinge d’azzurro per il Gran Premio di Miami: il richiamo al passato

Sarà una Ferrari diversa, si spera in pista rispetto al deludente Gran Premio di Cina. Ma anche fuori, quella che si presenterà a Miami la prossima settimana per la prima tappa americana della stagione. Oltre all’accordo con la Hewlett-Packard che sarà il nuovo title sponsor, ci saranno infatti delle variazioni cromatiche come già successo in occasione del Gran Premio di Las Vegas dello scorso anno con inserti di bianco sia sulla livrea che su tute di piloti e meccanici.

In questo caso ci sarà due tonalità di azzurre anche qui con un’evocazione al passato. L’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino, risalenti alle origini della storia di Ferrari e rimasti nel cuore dei suoi conoscitori, verranno riscoperti in alcuni momenti che renderanno ancora più speciale l’avventura negli Stati Uniti.

Ferrari, le nuove tutte coloro Azzurro La Plata e Azzurro Dino: i rimandi col passato

L’Azzurro La Plata, piuttosto chiaro, colore nazionale delle auto delle squadre argentine, era simile alla tonalità che Alberto Ascari portò in gara nelle sue stagioni più vincenti. L’italiano due volte campione del mondo era infatti solito indossare una maglia azzurra con un casco coordinato, che erano i suoi portafortuna.

Dello stesso colore erano le tute dei piloti negli anni Sessanta, come John Surtees e Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti e Chris Amon. Di quella tonalità era anche la tuta di Niki Lauda nel suo primo anno con la Scuderia, così come appunto i camici degli operai di Maranello.

L’altro colore che Ferrari ha voluto riscoprire per Miami è l’Azzurro Dino, un blu più carico che attirò l’attenzione di diversi piloti della Scuderia e in particolare di Arturo Merzario e Clay Regazzoni, l’ultimo a indossarlo nel 1974. Da allora, sulle tute dei piloti l’azzurro ha lasciato il posto al rosso, e a volte il bianco.

