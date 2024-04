F1: "Hamilton ha il dna Ferrari", il ceo Benedetto Vigna rompe il silenzio ma Toto Wolff punge Lewis

La clessidra del tempo recita circa otto mesi. Questo il tempo che manca affinchè il matrimonio tra Lewis Hamilton e la Ferrari sia reale a tutti gli effetti. Con il coutdown cresce l’attesa di vedere il 7 volte campione del mondo in rosso, a Maranello, entrare a far parte del pantheon dei più grandi che hanno corso per il cavallino rampante. A tessere le lodi dell’operazione ci ha pensato anche il Ceo Benedetto Vigna che ha rimarcato come il dna della Ferrari sia insito nel pilota inglese e viceversa rimarcando anche il buon lavoro che Vasseur sta facendo col team.

Benedetto Vigna, CEO del gruppo Ferrari, è intervenuto al Sustainable Future Forum di Class CNBC. In una video intervista caricata sul sito di Milano Finanza, il massimo dirigente del cavallino rampante ha sottolineato la bontà del lavoro di Fredric Vasseur che da poco più di un anno ha preso le redini della scuderia di Maranello:

Ferrari, Vigna: “Hamilton porterà ciò che è nel Dna Ferrari”

Parlando di Ferrari e di F1 impossibile non chiedere a Benedetto Vigna ci questo matrimonio così suggestivo tra uno storico marchio, la scuderia per eccellenza e per blasone in Formula 1 e quello che insieme a Michael Schumacher (peraltro ex Ferrari) è il pilota con più titoli vinti in carriera, Lewis Hamilton. Vigna risponde così:

“Porterà da noi ciò che è scritto nel nostro Dna, ciò che il nostro fondatore (Enzo Ferrari, ndr) ha detto più volte, una volontà di progresso continui, perchè un team continui ad essere vincente in futuro. Il vantaggio di un’azienda come la nostra è di avere dei team di racing, F1 e Endurance, ci aiuta a ricordare che le cose possono cambiare, e Lewis sarà sicuramente un valore aggiunto”.

F1, Toto Wolff punge Hamilton: “Lewis è di buon umore, merito Ferrari?”

E se in Ferrari aumenta l’attesa di vedere Hamilton in rosso. Dalle parti della Mercedes si comincia a intravedere un po’ di insofferenza. Lewis non riesce a esprimersi al meglio con la W15. Nonostante l’acuto e l’iniezione di fiducia con la pole sfiorata negli Shootout e poi l’ottimo 2° posto nella Sprint Race ma in condizioni di meteo al limite, Hamilton continua a faticare. Anche in Cina la gara è stata deludente.

Sin dalle qualifiche del sabato, eliminato clamorosamente in Q1, partito dalle retrovie, Lewis ha fatto una gara opaca, riuscendo sì a risalire diverse posizioni ma senza andare oltre un deludente 9° posto, replicando il risultato del Giappone. Ancora una volta dietro Russell palesando grandi problemi di guidabilità e lamentandosi via radio del setup della monoposto.

Oltre il danno la beffa perchè Hamilton si è dovuto sorbire anche qualche stoccata del suo team principal Toto Wolff che a Sky Deutschland, come riportato da FormulaPassion, ha detto: “Lewis ha impostato una direzione di set-up talmente sbagliata che la macchina non girava in curva”. Non pago poi Wolff ha rincarato la dose agli austriaci di Servus Tv: “Lewis è sorprendentemente di buon umore. Non so se sia per la consapevolezza che andrà da un’altra parte il prossimo anno. Ma non è affatto da lui”.