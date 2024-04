F1 Sprint Race GP Cina, diretta LIVE da Shanghai

Cronaca in diretta

Si correrà per 19 giri (o per un massimo di 60 minuti) sul circuito di Shanghai, dove la Formula 1 è tornata dopo quattro stagioni di assenza per le limitazioni dovute alla pandemia di coronavirus. L'ultima gara corsa qui risale al 2019, e vide trionfare Lewis Hamilton.

La Formula 1 torna in pista con la prima Sprint Race della stagione, che si corre nel week end del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 che torna sulla pista di Shanghai dopo 5 anni. Con la pioggia sarà Lando Norris su McLaren a partire in pole davanti alla Mercedes di Hamilton, più indietro le Ferrari di Sainz e Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (77 pt.) Sergio Perez (64 pt.) Charles Leclerc (59 pt.) Carlos Sainz Jr. (55 pt.) Lando Norris (37 pt.)

Nelle qualifiche per la prima Sprint Race della stagione Lewis Hamilton beffato ancora una volta dalla direzione corsa che all’ultimo secondo ha restituito la pole a Lando Norris dopo che il crono del pilota della McLaren era stato in un primo tempo cancellato per un’uscita di pista sanzionata come track limits. Ferrari quinta con Carlos Sainz e settima con Charles Leclerc che si era girato nel primo giro di lancio rovinando l’ala e dovendo rientrare ai box.

La pista bagnata ha complicato le operazioni di tutti, con diversi tempi cancellati (Verstappen compreso per ben due volte). Alonso terzo, poi Verstappen e Sainz. Settimo Leclerc dietro Perez, chiudono la top ten Piastri, Bottas e 10° l’idolo di casa Zhou. Start della Sprint Race previsto alle ore 5 di sabato.

La Gara Sprint del Gran Premio di Cina si corre sul circuito di Shanghai. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 5.00 di sabato 20 aprile. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:57.940

McLaren 2. Lewis Hamilton 1:59.201

Mercedes 2ª fila 3. Fernando Alonso 1:59.915

Aston Martin 4. Max Verstappen 2:00.028

Red Bull 3ª fila 5. Carlos Sainz 2:00.214

Ferrari 6. Sergio Perez 2:00.375

Red Bull 4ª fila 7. Charles Leclerc 2:00.566

Ferrari 8. Oscar Piastri 2:00.990

McLaren 5ª fila 9. Valtteri Bottas 2:01.044

Kick Sauber 10. Guanyu Zhou 2:03.537

Kick Sauber 6ª fila 11. George Russell 1:36.345

Mercedes 12. Kevin Magnussen 1:36.473

Haas 7ª fila 13. Nico Hülkenberg 1:36.478

Haas 14. Daniel Ricciardo 1:36.553

RB 8ª fila 15. Lance Stroll 1:36.677

Aston Martin 16. Pierre Gasly 1:37.632

Alpine 9ª fila 17. Esteban Ocon 1:37.720

Alpine 18. Alex Albon 1:37.812

Williams 10ª fila 19. Yuki Tsunoda 1:37.892

RB 20. Logan Sargeant 1:37.923

Williams