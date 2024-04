F1 Gp Cina: qualifiche Sprint Race diretta live da Shanghai

Ultimo aggiornamento: 19-04-2024 09:10

Circuito di Shanghai, 19 aprile 2024 – Fuoco e fiamme nella prima e unica sessione di prove libere che ha aperto il week end del Gran Premio della Cina, quinta prova del Mondiale di F1 che torna sul circuito di Shanghai dopo 5 anni di assenza dal calendario. Nel corso delle fp1 si è sviluppato un piccolo incendio sull’erba secca in curva 7, forse provocato dalle scintille scaturite al passaggio delle monoposto. Pronto l’intervento con gli estintori. Bandiera rossa per qualche minuto.

Per quanto riguarda i tempi miglior crono, a sorpresa, per Lance Stroll su Aston Martin in 1’36″302. Secondo posto per Oscar Piastri su McLaren, poi le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez e le due Haas di Magnussen ed Hulkenberg. Indietro le Ferrari: 13° Charles Leclerc, 14° Carlos Sainz. Ma il team di Maranello ha concentrato tutto il lavoro in vista del resto del weekend e il passo gara è stato interessante. Le Ferrari hanno utilizzato un solo treno di gomme soft. McLaren e Mercedes, invece, hanno utilizzato uno dei due treni di gomme dure. Dalle 9.30 la Qualifica per la Sprint Race di domani denominata Sprint Qualifyng che seguiremo in diretta live.

I tempi delle fp1 del Gp della Cina

Pos Pilota Team Distacco 1 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:36.302 2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.327 3 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.358 4 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT +0.388 5 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari +0.799 6 Kevin Magnussen Haas-Ferrari +0.816 7 Esteban Ocon Alpine-Renault +0.911 8 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.927 9 Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT +0.936 10 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari +1.228 11 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari +1.324 12 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT +1.704 13 Charles Leclerc Ferrari +1.788 14 Carlos Sainz Ferrari +1.982 15 Logan Sargeant Williams-Mercedes +1.984 16 Lando Norris McLaren-Mercedes +2.328 17 George Russell Mercedes +2.504 18 Lewis Hamilton Mercedes +2.537 19 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +2.634 20 Pierre Gasly Alpine-Renault +2.974

