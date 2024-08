F1, Monza: Hamilton e Leclerc già in sintonia Ferrari, siparietto in conferenza. Lewis lancia Antonelli in Mercedes

Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono stati protagonisti della conferenza stampa ufficiale alla vigilia del week end del Gran Premio d'Italia a Monza, simpatico siparietto tra i due

Eccoli uno accanto all’altro. Non sono ancora vestiti uguali ma lo saranno dal prossimo anno. Intanto Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno cominciato ad affinare la loro sintonia. Quella che sarà la coppia Ferrari dal 2025 è stata “scelta” per la conferenza stampa ufficiale alla vigilia del week end del Gran Premio d’Italia a Monza. Non sono mancati i complimenti reciproci, le risate e un simpatico siparietto che mostra già un buon feeling sulla coppia in rosso del futuro.

Ferrari, Leclerc non si sbilancia per Monza: “Ma daremo tutto!”

Ci siamo, ancora qualche ora e poi il rombo dei motori sarà protagonista a Monza dove la Formula 1 fa tappa per degli appuntamenti più attesi del Mondiale. Ad accendere il Gran Premio d’Italia è ovviamente la Ferrari che spera di ritrovare nella gara di casa il gradino più alto del podio. La SF-24 dopo il “foglio bianco” di Zandvoort presenta diverse novità alla voce aggiornamenti per Monza: una nuova ala posteriore a basso carico per adattarsi alle caratteristiche del tracciato, un fondo rivisitato per affrontare il problema del “bouncing” e l‘introduzione di una beam wing a singolo profilo.

Dopo essere stato contagiato dall’entusiasmo dei tifosi ferraristi incontrati ieri a Milano, Charles Leclerc alla viglia del week end monzese prova a tenere i piedi sulla terra: “Non voglio che gli ultimi due podi cambino troppo le nostre aspettative. Siamo in un momento in cui facciamo fatica, anche se abbiamo capito delle cose dopo Zandvoort. Magari lotteremo per il podio, ma non so se potremo vincere”.

Hamilton e Leclerc, complimenti reciproci: “Ferrari e Monza sono speciali

Sicuramente non a caso la scelta delle comunicazioni della F1 di mettere Charles Leclerc e Lewis Hamilton nello stesso secondo turno della conferenza stampa ufficiale del giovedì. I due piloti Ferrari dal 2025 sono stati al gioco mostrando grande complicità. Sulla stessa lunghezza anche nel descrivere lo stato d’animo rispetto al contesto festoso e tinto di rosso. Inizia Leclerc: “Lewis non ha bisogno di avere indicazioni, ma guidare a Monza per la Ferrari è speciale. Noi ne abbiamo ovunque di sostegno, ma qui è davvero speciale. Avere tanto supporto è unico e il prossimo anno lo vivremmo assieme, sarà un anno speciale. Ma ora dobbiamo portare la macchina il più in alto possibile”.

Hamilton quasi copincolla le parole del futuro compagno di scuderia: “E’ sempre speciale essere qui, sono venuto tante volte. Ma stavolta è particolare. Il clima, la passione…”

Il 7 volte campione del mondo inoltre ha voluto “sponsorizzare” Andrea Kimi Antonelli che venerdì farà il suo esordio su una F1 nelle fp1 con la Mercedes e dal prossimo anno dovrebbe prendere il posto proprio di Hamilton: “Antonelli lavora con Mercedes ed è a contatto con i migliori, penso che debbano sceglierlo per il futuro. Lui ne ha uno luminoso davanti a sé. Sono entusiasta di vederlo negli anni che verranno e di capire il suo percorso in F1″ma bisogna chiedere a Toto che soluzione sceglierà”

Monza, siparietto Leclerc ed Hamilton: “Ricordi io, te e Vasseur come dei santi a Imola”

Tra le tante risate complici tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc in conferenza a Monza c’è stato un momento in particolare che ha destato molta ilarità nello studiolo della press conference. Hamilton ha ricordato che già a Imola il pubblico italiano di fede ferrarista lo aveva accolto in maniera calorosa. E ricorda proprio a Leclerc una immagine particolare, uno striscione: “A Imola c’era una divertente immagine di me, te e Fred Vasseur, ricordi?”. Charles sorride: “Sì certo, quella dove eravamo raffigurati come tre santi”. A dire il vero l’immagine in questione, un po’ blasfema forse per i più credenti di fede cattolica rappresentava il team principal della rossa come il Papa addirittura e i due piloti come figure santificate…