F1, Kimi Antonelli festeggia i 18 anni al Mugello

Il pilota, gia' in rapporti con la Mercedes, riceve una penna in dono da due tifosi

Nel giorno del suo compleanno Andrea Kimi Antonelli, giovane promessa del motorsport, attualmente in Formula 2 e quasi certo futuro pilota di Formula 1 nel team Mercedes, ha ricevuto la visita a sorpresa all’autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze), dove sono in svolgimento le gare dei campionati italiani di auto, di due suoi fans, Marco e Mattia, che si sono presentati nella sua hospitality con una confezione di pasticcini, le candeline e soprattutto una penna, donata come augurio di una lunga e felice carriera nella massima serie, necessaria per firmare nei prossimi giorni il nuovo contratto che dovrebbe legare il pilota bolognese con la casa di Stoccarda (con la quale ha comunque gia’ un legame che dura da ben 5 anni). Antonelli si e’ intrattenuto con Marco e Mattia ai quali ha anche confermato la sua presenza fra cinque giorni sulla pista di Monza per disputare la prima sessione di prove libere di Formula 1. (ServizioDi Andrea Fossati)