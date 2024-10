Michael Schumacher al matrimonio di Gina Maria: il neurochirurgo rompe il silenzio sulla salute di Schumi

Dopo i rumors e le indiscrezioni sulla presenza di Michael Schumacher al matrimonio della figlia Gina Maria, dalla Finlandia un noto neurochirurgo ha provato a fare una diagnosi sulla salute di Schumi e sulle reali possibilità che l'ex Ferrari sia stato presente alla cerimonia

La prima apparizione pubblica di Michael Schumacher da quel maledetto incidente di fine dicembre 2013 sulle nevi di Meribel. Negli ultimi giorni, dopo il matrimonio della figlia del grande pilota Ferrari, Gina Maria, con lo storico fidanzato Iain Bethke si sono rincorse le voci sulla presenza di Schumi durante una cerimonia blindatissima nella villa di famiglia a Maiorca. Nelle ultime ore un neurochirurgo si è sbilanciato sulle reali possibilità del 7 volte campione del mondo di F1 di presenziare alle nozze e sulle sue presunte condizioni di salute.

La presenza di Schumacher alle nozze della figlia Gina Maria

Nei giorni successivi alle nozze di Gina Maria Schumacher con Iain Bethke si sono rincorse, soprattutto sui media tedeschi rumors della possibile, per alcuni probabile, per altri sicura, presenza di Michael Schumacher al matrimonio della figlia.

Se fosse stato davvero così però si sarebbe trattato della prima presenza in pubblico da quasi 11 anni a questa parte dopo quel maledetto giorno dell’incidente di Meribel che ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher e della sua famiglia.

Fonte:

Schumacher alle nozze della figlia, i dubbi del neurochirurgo

A spegnere qualsiasi entusiasmo sulle reali possibilità che Michael Schumacher fosse presente, in un modo o nell’altro, nella lussuosissima villa di Maiorca comprata un anno fa dalla moglie Corinna dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ci ha pensato Jussi Posti, responsabile di neurochirurgia e lesioni cerebrali traumatiche presso l’ospedale universitario di Turku in Finlandia.

In una dichiarazione al quotidiano Iltalehti, il neurochirurgo ha escluso quasi tassativamente che le condizioni di Schumacher dopo l’incidente sciistico del 2013, potessero consentirgli anche solo di affrontare un viaggio così complesso in Spagna dalla Svizzera, dove risiede da quando fu dimesso dalle strutture sanitarie post incidente.

“Sulla base delle informazioni disponibili, non credo che conduca una vita molto attiva. Tutto indica che è in cattive condizioni. Stando infermi a letto, la maggior parte delle persone diventa così fragile e rigida che non è più possibile essere sollevati dal letto dopo così tanti anni”.

La diagnosi senza scampo: “Schumacher, dubito sia cambiato qualcosa”

Le parole del neurochirurgo finlandese, come ammette lo stesso medico, ovviamente sono frutto di valutazioni sulle poche e scarne notizie che di tanto rimbalzano sui media e che oramai da diversi anni non vengono più diffuse dalla famiglia Schumacher per preciso volere di Corinna e degli stessi figli Mick e Gina Maria.

Ma il dottor Posti si spinge comunque oltre basandosi sulla sua esperienza su casi simili: “Probabilmente è nelle stesse condizioni nell’ultimo decennio. Dubito che qualcosa di improvviso sia cambiato in questa fase. In genere, i pazienti recuperano ciò che possono recuperare per un massimo di due anni e poi il livello di recupero è solitamente stazionario”.

Le condizioni, come sta Schumacher: il riserbo e le ingenti spese mediche

Le condizioni di salute di Michael Schumacher restano un mistero con la sua famiglia che nel corso degli anni è riuscita a tenere una privacy ferrea. Solo una ristretta cerchia di amici sa come sta il campione tedesco con la moglie Corinna (rivista con piacere nelle ultime gare di F1 in Austria e in Belgio al fianco del figlio Mick) che si è sempre eretta come un baluardo per difendere la privacy del marito.

Restano ingenti le attrezzature e il personale per l’assistenza medica a Michael Schumacher la sua famiglia sta investendo circa 7 milioni di euro all’anno a partire da quel maledetto 29 dicembre 2013 e da quel momento le spese complessive superano i 70 milioni di euro. Una situazione che nel corso degli ultimi tempi si sarebbe fatta sempre più complicata e che avrebbe portato la moglie Corinna a mettere all’asta diversi cimelio del grande campione della Ferrari.