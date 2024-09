Michael Schumacher: la figlia Gina si è sposata, matrimonio blindato e cellulari vietati. Schumi presente?

Gina Maria, figlia del grande Michael Schumacher si è sposata con il fidanzato storico Ian Bethke nella villa di famiglia a Maiorca. Nozze blindatissime, dubbi sulla presenza di Schumi

Fiori d’arancio in casa Schumacher. Gina Maria, la figlia del grande Michael 7 volte campione del mondo di Formula 1, si è sposata con lo storico fidanzato Iain Bethke. Le nozze si sono tenute nella lussuosa villa di Palma di Maiorca, sulle colline di Port d’Andratx, acquistata nel 2017 dalla moglie di Schumi, Corinne. Matrimonio blindato al quale potrebbe aver partecipato anche Schumi anche se davvero poco o nulla è trapelato finora. Presenti tra gli altri il fratello Mick, pilota anche lui, con la fidanzata Laila Hasanovic e lo zio Ralf col suo compagno.

Gina Maria, matrimonio blindato per la figlia di Michael Schumacher

La figlia di Michael Schumacher, Gina, si è sposata con Ian Bethke. I due, che si sono conosciuti frequentando lo stesso mondo dell’equitazione, loro grande passione diventata poi col passare del tempo un lavoro, erano fidanzata di 7 anni; 27 anni lei, 28 lui.

La coppia ha detto “sì” sotto un arco di fiori in un matrimonio blindatissimo i cui minimi particolari sarebbero stati organizzati da una wedding planner della Germania settentrionale. Il catering è stato curato dalla chef stellata Macarena «Maca» De Castro, originaria proprio dell’isola di Maiorca. A petali era anche l’abito di Gina dello stilista Enzoani, fatto su misura. Mentre lui indossava un gessato di alta sartoria britannica con gilet grigio intonato alla cravatta.

La cerimonia è stata ovviamente per pochi intimi e blindatissima. A invitati e tutti i lavoratori e collaboratori che hanno avuto accesso alla villa il giorno delle nozze e quelli precedenti, è stato vietato l’uso di cellulari, smartphone e quant’altro. Non è dato sapere se ci fosse Michael. Anche se la villa è dotata di eliporto. C’era il fratello di Gina, Mick, terzo pilota Mercedes in cerca disperata di un sedile in F1, con la fidanzata Laila Hasanovic; lo zio Ralf Schumacher, fratello di Schumi, con il compagno Etienne Bosquet-Cassagne.

Il post di Gina Maria Schumacher per il suo matrimonio, la story di Mick

Lo scorso 29 dicembre 2023 è stato un giorno triste per tutta la famiglia Schumacher: il decennale dell’incidente di Meribel che ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher e della sua famiglia. Pochi giorni dopo, il 3 di gennaio, è stato il compleanno di Schumi che ha compiuto 55 anni.

Sia per la figlia Gina che per il fratello Mick non è stato facile crescere con una figura come il padre costretta a una lenta quando difficile e complicata condizione di salute. Di cui, per stesso volere della famiglia, non viene data notizia. Come si sa solo pochi intimi hanno accesso a visite a casa Schumacher, tra questi Jean Todt e pochi altri.

Gina Schumacher ha voluto però esternare la sua gioia per il matrimonio con un semplice post su Instagram della foto di lei col neo marito Ian e la scritta: “Per sempre sì a te, sì per sempre”. Posto che è stato condiviso nelle stories dal fratello Mick che ha aggiunto: “Sono davvero felice per voi due”.

Chi è Iain Bethke: il nuovo genero di Michael Schumacher

Ian Bethke è un bravo saltatore e possiede una compagnia equestre, la IB Horses, che offre addestramento, coaching e vendita di cavalli: padre tedesco e madre inglese, competeva nel salto ad ostacoli. Con Gina già vivevano insieme in Svizzera anche se gran parte del tempo lo trascorrono nel ranch in Texas. Anche Gina-Maria è una cavallerizza di grande successo, passione ereditata da mamma Corinna, e ha vinto numerose competizioni nel corso degli anni, inclusi i Campionati mondiali di reining FEI in Svizzera nel 2017. Nel febbraio 2018, ha vinto una medaglia d’oro al debuttante Cavalli della National Reining Horse Association e ha vinto i Campionati del mondo per cavalieri junior nel 2018.

Fonte: ANSA

Gina Maria Schumacher diversi anni fa è stata tra le protagoniste nella prova Freestyle Elementa Masters Premiere che si è svolta a Fieracavalli nel padiglione dedicato al reining, il dressage della monta western. La figlia di Schumi ha fatto un omaggio al padre, indossando la sua tuta e bardando il cavallo come fosse una Ferrari di F1 del padre

La location delle nozze, villa di Maiorca: il mistero sull’estate 2020

La villa di Palma di Maiorca, sulle colline di Port d’Andratx, dove si sono svolte le nozze di Gina Schumacher con Ian Bethke, fu acquistata nel 2017 dalla moglie di Michael Schumacher, Corinne dal presidente del Real Madrid Florentino Perez per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. La lussuosa dimora fa parte di una tenuta di 15.000 mq che vanta due piscine, un eliporto, una palestra e un immenso giardino bordato di palme.

Nel settembre 2020 è stato affermato che l’ex campione del mondo di F1 Schumacher abbia trascorso del tempo in questa villa. La famiglia Schumacher non ha mai confermato nè smentito queste notizie. Ad alimentare però questa voce anche le parole all’epoca di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, durante l’edizione di quell’anno del Grande Fratello Vip.