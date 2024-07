Ralf Schumacher, coming out in una foto: il commovente messaggio del figlio David, chi è Etienne il suo compagno

L'ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher, ha fatto coming out e in un post su Instagram ha mostrato una foto insieme al compagno Etienne, con il quale ha una relazione da due anni. Commovente risposta del figlio David

Una foto al tramonto, abbracciati, insieme. E poi un post, come tanti, coi sentimenti alle stelle. Ma che al giorno d’oggi fa ancora notizia. Positiva perchè di amore si tratta. Così Ralf Schumacher ha dichiarato la propria omosessualità. Il fratello del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael, anch’egli con un discreto passato nel circus, ha fatto il più classico dei coming out presentando al mondo il suo compagno Etienne sulla propria pagina Instagram.

Importante la reazione del web. Per una volta i leoni da tastiera, i trogloditi, non si sono palesati, anzi i commenti sono stati di grandissima partecipazione. In particolare quello del figlio David, avuto dal matrimonio con Cora. Segno che qualcosa, in meglio, sta cambiando, anche nel mondo dello sport e dei motori in particolare.

F1, Ralf Schumacher: “La cosa bella della vita è avere il partner giusto”

L’ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher, ha fatto coming out e in un post su Instagram ha mostrato una foto insieme al compagno Etienne, con il quale ha una relazione oramai da due anni. Ralf Schumacher è stato sposato in passato con Cora Schumacher: la coppia si è separata da diversi anni. I due hanno un figlio David che ha intrapreso la carriera del padre.

“La cosa più bella nella vita è quando hai al tuo fianco il partner giusto con cui puoi condividere tutto”

Nelle stories poi ecco gli scatti con un’amica, felice per loro. Sia Ralf che Etienne sembrano felici e sorridenti, a conferma di una storia in cui procede tutto per il meglio.

Chi è stato Ralf Schumacher in F1

La carriera di Ralf Schumacher e cosa fa oggi. Dieci anni in F1, arrivato con le stimmate di “raccomandato” Ralf Schumacher ha saputo ritagliarsi il suo spazio all’ombra del fratello campionissimo Michael: 182 gare disputate con Jordan, Williams e Toyota, con un ruolino di marcia di 6 vittorie, 6 pole position e 27 podi. Oggi Ralf continua nel mondo della F1 come opinionista ma si è anche aperto una seconda attività e una nuova vita in Slovenia, al confine italiano in Friuli, dove coltiva la sua grande passione per il vino.

Chi è Etienne, il compagno di Ralf Schumacher

Da tempo la coppia – racconta chi lo conosce- aveva deciso di rendere pubblico il loro legame, Etienne negli ultimi anni è sempre stato al fianco di Ralf nelle scelte più importanti. Di questo ragazzo, che sembra molto più giovane dell’ex pilota, però si sa molto poco al momento. Proprio per il fatto che lo stesso Ralf fino a ieri sera ha tenuto nascosta la loro relazione.

Il coming out di Ralf Schumacher: i precedenti nel mondo dei motori

Come in tutti gli sport assurdamente concepiti come “mascolini” e “testosteronici” il coming out di un uomo è ancora visto con diffidenza, quasi un segno di debolezza. Il mondo dei motori non fa eccezione. Sono pochi i casi acclamati di piloti che si siano dichiarati omosessuali, o se lo hanno fatto, come Ralf Schumacher, solo in tarda età.

Come ricorda formulapassion.it negli anni ’70 ci furono la storia di Mike Beuttler (in F1 dal 1971 al 1973), mentre in tempi più recenti hanno fatto coming out l’ex vincitore alla 24 ore di Le Mans Danny Watts, Abbie Eaton e Sarah Moore (entrambe partecipanti alla W Series) e Richard Morris, ex pilota nella Britcar Endurance e fondatore dell’associazione a tutela dell’inclusività nel motorsport, Racing Pride.

Schumacher fa coming out: la risposta del web, il messaggio del figlio David

Inutile dire che la pagina e il post di Ralf Schumacher in cui si mostra per la prima volta con il compagno Etienne sono stati presi d’assalto dai fan e followers dell’ex pilota tedesco. Ma sono stati davvero tantissimi i messaggi di affetto.

Tantissimi i messaggi di sostegno a favore del fratello di Michael da parte della comunità dell’automobilismo e non solo: «Massimo rispetto per te, l’amore vince sempre». Il post su Instagram è stato commentato dai cronisti Sky Sascha Roos e Peter Hardenacke, che hanno reagito con un emoji a forma di cuore rosso.

Ma in particolare è stato profondo ed emozionante il commento del figlio di Ralf Schumacher, David, avuto dalla precedente relaziona con l’ex moglie Cora, e pilota pure: