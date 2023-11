Michael Schumacher, l'ammissione emozionante del fratello Ralf: "Le visite mi fanno sorridere il cuore"

A quasi 10 anni di distanza dal terribile incidente sugli sci sulle nevi di Meribel il fratello di Michael Schumacher, Ralf parla di cosa è successo a Schumi e rivela un importante retroscena sul rapporto con i suoi nipoti Mick e Gina Maria figli del campionissimo ex Ferrari

Ultimo aggiornamento 02-11-2023 11:20

Manca poco più di un mese al triste anniversario del decennale da quel tragico incidente sulle piste di Meribel. Quel giorno, 10 anni fa, la vita di Michael Schumacher è cambiata, è stata stravolta. Così come quelle dei suoi familiari più stretti. E forse, in fondo in fondo, il contraccolpo l’ha subito anche il mondo dell’automobilismo, della Formula 1 anche se Schumi si era ritirato già definitivamente e per la seconda volta.

Un duro colpo per tutto il motorsport. A cui ha fatto seguito un silenzio a tratti assordante che accompagna da tempo le informazioni sulle condizioni di salute di Michael Schumacher. Eppure nelle ultime ore il fratello di Schumi, Ralf Schumacher, ex pilota pure negli anni del Kaiser, ci ha regalato uno spaccato di vita familiare legata proprio al campionissimo di Kerpen che apre il cuore.

Michael Schumacher, 10 anni di anni di silenzio e di calvario

I ricordi, le vittorie, le gioie di un tempo lasciano troppo spesso spazio allo sconforto pensando alla condizione di salute di Schumi da quel tragico incidente sulle piste di Meribel di un oramai lontanissimo e glaciale 29 dicembre 2013 che ha cambiato la sua vita, e quella dei suoi cari financo a lasciare un vuoto incolmabile in tutti i suoi tifosi, specie quelli ferraristi.

L’assenza di comunicazioni ufficiali oramai rarefatte di casa Schumi, aumenta lo sgomento e il vuoto nei cuori dei tanti fan. Proprio pochi giorni fa l’avvocato di famiglia Felix Damm ha spiegato i perchè della scelta di Corinne Schumacher e dei figli Mick e Gina Maria di mantenere il più stretto riserbo sulle condizioni di salute di Schumi senza dare, oramai da tempo immemore, bollettini, aggiornamenti sulle cure, sul come sta, sui suoi eventuali progressi e regressi, sulla sua coscienza.

Schumacher: il silenzio di Corinna e dei figli Mick e Gina Maria

Inutile girarci intorno. Su Schumacher non si sa nulla da diversi anni. Se nei giorni immediatamente successivi all’incidente di Meribel c’erano diverse comunicazioni, ufficiali e non con tante fughe di notizie, col passare del tempo la scelta di mantenere il silenzio da parte della famiglia, Corinna e i figli Gina Maria e Mick, ha di fatto “oscurato” qualsiasi aggiornamento sulle condizioni di Schumi.

La famiglia ha sempre diluito le proprie uscite pubbliche e fornito aggiornamenti molto ridotti, quasi solo attraverso qualche comunicato e il documentario di Netflix che ha riacceso i riflettori su Corinna e su Schumacher.

Fonte: ANSA

Su Michael ci sono solo non notizie a parte i sempre più rari comunicati ufficiali della famiglia, le poche parole quasi sempre le stesse affidate ad amici, vedi Jean Todt (unico ad aver accesso a casa Schumi) ed ex colleghi del mondo della F1 che raccontano aneddoti sul passato in pista e fuori di Michael, o ancora conoscenti o sedicenti tali, in cerca di visibilità vedi in ultimo le rivelazioni il giornalista Roger Benoit.

Ralf Schumacher rivela: “La vita è stata ingiusta con Michael”

In F1 hanno corso insieme, non di rado hanno anche gioito insieme sul podio, da buoni fratelli. Il rapporto tra i fratelli Ralf e Michael Schumacher è stato sempre molto forte. Proprio oggi 2 novembre è uscita sul nuovo numero del giornale tedesco Bunte un’intervista 360° realizzata con Ralf Schumacher, in cui inevitabile è arrivata la domanda sul fratello Michael. La risposta è stata emozionante: