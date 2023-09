F1, Mick Schumacher che smacco, bocciato su tutta la linea: cosa farà adesso il figlio di Schumi

Si spengono anche le residue speranze di Mick Schumacher di tornare in griglia di F1 per il 2024, la Williams ha rispedito al mittente i dati della Mercedes relativi al figlio di Schumi al simulatore. Per Mick ora si aprono le porte del WEC

30-09-2023 11:09

Anche il prossimo anno non vedremo Mick Schumacher schierarsi in griglia di partenza del Mondiale di Formula 1 del 2024. Il figlio del grande Micheal, appiedato lo scorso anno dalla Hass dopo un biennio sotto le aspettative secondo Steiner, si è visto chiudere proprio in questi giorni l’ultima porta in faccia dall’ultimo team che aveva un posto in bilico in vista del prossimo anno, la Williams.

Oltre il danno la beffa pere il figlio di Schumi. Infatti non solo la Williams non lo ha preso in considerazione per il sedile di Logan Sargeant ma lo ha pure bocciato dopo aver visionato i dati al simulatore Mercedes “gentilmente” passati da Toto Wolff team principal della scuderia di Brackley.

Mercato F1: porte chiuse per Mick Schumacher, bocciato

Incredibile ma vero. Mick Schumacher è stato bocciato dalla Williams. Di fatti chiudendo definitivamente le porte ad un ritorno del figlio di Michael in Formula 1. Secondo alcune indiscrezioni, nelle scorse settimane per “sponsorizzare” la candidatura di Schumi jr a prendere il posto di Logan Sargeant, unico pilota ancora in bilico in F1, il team principal della Mercedes, Toto Wollf ha girato alla scuderia di Groove i dati della telemetria di Schumacher (test drive e terzo pilota per la squadra di Brackley) al simulatore.

La risposta della Williams è stata serafica! Bocciato Mick Schumacher. Visti i risultati, il team principal della Williams avrebbe infatti deciso di togliere definitivamente il nome di Mick dalla sua lista di possibili candidati. A rivelare quanto accaduto sono stati i tedeschi di F1-Insider:

"Wolff ha fatto tutto il possibile per proporre Mick alla Williams via Vowles, arrivando a fornirgli persino i dati del simulatore Mercedes. Ma dopo averli analizzati, Schumacher è uscito definitivamente dalla rosa dei candidati per il sedile Williams".

Mick Schumacher bocciato: dove correrà nel 2024

Chiusa, sbarrata, anche l’ultima porta della F1, per Mick Schumacher è davvero il momento di guardarsi intorno. Dopo un anno di apprendistato in Mercedes come terzo pilota e collaudatore, il figlio del Kaiser sta pensando seriamente di rientrare nel giro delle auto a ruote coperte.

Al momento di lui si parla incessantemente di una opportunità di correre nel mondiale endurance con la Alpine. Bruno Famin, gran capo delle attività motorsport Alpine non ha nascosto l’interesse verso Schumacher:

“È vero che stiamo parlando con Mick sulla possibilità di correre nel nostro programma endurance al volante della A424. Sarebbe una buona opportunità per entrambe le parti, credo”, dice Famin. “Al momento, però, stiamo solo parlando e speriamo di poter organizzare presto un test“.

F1, mercato piloti chiuso: Sergeant verso la conferma in Williams

L’americano finora ha convinto poco. Gare anonime, quasi sempre chiuse anzitempo o nelle retrovie, tanti errori e un confronto davvero impari con Alexander Albon. Solo in Olanda Sargeant è sembrato finalmente a suo agio con la Williams ma ha sprecato tutto andando a muro all’inizio del Q3 raggiunto per la prima volta e con tanta fatica.

E a muro ci è finito anche a Singapore e in Giappone. Nessun punto, solo un 11° posto come miglior risultato al cospetto del grande apporto di Alexander Albon oramai stabilmente top ten e adesso a quota 21 punti in classifica mondiale. Eppure la Williams sembra pronta a rinnovargli la fiducia, specie in vista delle gare americane che si correranno a breve nel finale del Mondiale.

