Michael Schumacher, ex manager Willi Weber: "Non lo vedrò mai più", retroscena sul matrimonio della figlia Gina

L'ex manager di Michael Schumacher, Willi Weber si sfoga dopo la notizia del matrimonio della figlia di Schumi, Gina a cui avrebbe partecipato anche lo stesso campionissimo della Ferrari e della f1

Negli ultimi giorni ha avuto grande eco non solo la notizia del matrimonio in casa Schumacher con la figlia del grande pilota, Gina Maria, che ha sposato lo storico fidanzato Iain Bethke. A far ancora più notizia è stata il rincorrersi di voci sulla presenza di Schumi in quella che sarebbe la prima apparizione “pubblica” dopo l’incidente sugli sci di Meribel del 2013. Se non è dato sapere al 100% della presenza del 7 volte campione del mondo di F1, una cosa è certa: non c’era il suo storico manager Willi Weber che in queste ore si è sfogato sulla sua estromissione dalla vita dell’ex pilota tedesco.

Gina Maria, matrimonio blindato per la figlia di Michael Schumacher

Nei giorni scorsi, oramai una settimana fa, la figlia di Michael Schumacher, Gina Maria, si è sposata con Ian Bethke. La coppia ha detto “sì” in un matrimonio blindatissimo. La cerimonia è stata ovviamente per pochi intimi e blindatissima. A invitati e tutti i lavoratori e collaboratori che hanno avuto accesso alla villa il giorno delle nozze e quelli precedenti, è stato vietato l’uso di cellulari, smartphone e quant’altro.

La location scelta per le nozze della figlia di Schumi è stata la villa di Palma di Maiorca, sulle colline di Port d’Andratx, che fu acquistata nel 2017 dalla moglie di Michael Schumacher, Corinne. Era di proprietà del presidente del Real Madrid Florentino Perez ed è stata pagata circa 30 milioni di euro. La lussuosa dimora fa parte di una tenuta di 15.000 mq che vanta due piscine, un eliporto, una palestra e un immenso giardino bordato di palme.

La presenza di Schumacher alle nozze della figlia

Nei giorni successivi si sono rincorse, soprattutto sui media tedeschi, le notizie incontrollate della presenza di Michael Schumacher al matrimonio della figlia. A riguardo non ci sono notizie ufficiali. Come ben risaputo la famiglia di Schumi mantiene dall’inizio del calvario dell’ex pilota Ferrari un estremo riserbo sulle condizioni di salute del campionissimo.

Se fosse stato così però si sarebbe trattato della prima presenza in pubblico da quasi 11 anni a questa parte. Lo scorso 29 dicembre 2023 è stato un giorno triste per tutta la famiglia Schumacher: il decennale dell’incidente di Meribel che ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher e della sua famiglia. Pochi giorni dopo, il 3 di gennaio, è stato il compleanno di Schumi che ha compiuto 55 anni.

Fonte:

Lo sfogo dell’ex manager di Schumacher, Willi Weber

Sicuramente c’erano Corinna Schumacher, Mick il fratello di Gina, terzo pilota Mercedes in cerca disperata di un sedile in F1, con la fidanzata Laila Hasanovic (si vocifera anche loro vicini alle nozze); lo zio Ralf Schumacher, fratello di Schumi, con il compagno Etienne Bosquet-Cassagne.

Chissà se fosse presente anche Jean Todt grande amico di Schumi e di famiglia, uno dei pochi ammessi da sempre a casa Schumacher. Di sicuro non c’era Willi Weber. L’ex manager di Schumacher che lo ha accompagnato in tutti i suoi trionfi prima e dopo la F1, lamenta da tempo di essere stato estromesso dalla vita di Schumi e lo ha ribadito al quotidiano tedesco Bild:

“Non sono stato invitato, ma comunque non sarei andato al matrimonio anche se fossi stato invitato. La mia salute non va bene in questo momento. Non sarei potuto andare a Maiorca – ha detto l’82enne che poi si è emozionato – Penso ai miei successi con Michael, ai nostri obiettivi e alle vittorie. Ricordo Michael com’era. E realizzo che probabilmente non ci vedremo più“