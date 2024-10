Michael Schumacher era presente alle nozze della figlia Gina, la voce che infiamma i fan

Stando ai media tedeschi l'ex re della F1 ha partecipato alla cerimonia nella villa di Maiorca, anche il figlio Mick sembra prossimo alle nozze

La notizia, anche se confermata dai media tedeschi, va presa con le pinze ma ci sarebbe stato anche Michael Schumacher al matrimonio della figlia Gina tenutosi nella lussuosa villa di famiglia a Maiorca. Un evento che legittima l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo.

Niente foto dell’evento

Foto a testimonianza della presenza dell’ex re della Formula 1 non ce ne sono e non potevano esserci: per preservare la privacy di Michael Schumacher erano stati sequestrati tutti i cellulari degli invitati per evitare foto non autorizzate ma in Germania assicurano che era presente anche lui per assistere alla gioiosa occasione.

Si tratterebbe della prima presenza in pubblico da circa 11 anni, dopo che il terribile incidente del 29 dicembre del 2013 che lo vide protagonista sulle nevi di Meribel cambiò per sempre la vita del campione. Le ultime notizie ufficiali che abbiamo su Schumacher risalgono all’estate del 2014, quando fu comunicata la sua uscita dal coma, e la famiglia rese noto che avrebbe proseguito a casa la propria riabilitazione. Da quel giorno in pochissimi hanno accesso a casa Schumacher, solo persone fidate al 100%.

Il matrimonio della figlia Gina

Gina Schumacher, 27 anni, ha sposato l’altro giorno Iain Bethke in una sontuosa cerimonia che si è tenuta nella blindatissima villa di famiglia a Maiorca comprata nel 2017 per circa 27 milioni di sterline da Florentino Perez, presidente del Real Madrid che all’interno, oltre due piscine, ha anche un eliporto grazie al quale la famiglia può frequentemente arrivare da Gland, paese sul lago di Ginevra dove è situata la prima casa.

Le prossime nozze di Mick Schumacher

Secondo l’agenzia di stampa Ultima Hora, la cerimonia nuziale di Gina e Iain è durata circa mezz’ora, con la coppia che si è scambiata i voti intorno alle 16:00. Nei prossimi mesi potrebbe esserci un altro evento familiare importante per Michael. Pare che il figlio Mick Schumacher abbia fatto la proposta di matrimonio alla modella danese Laila Hasanovic, che sui social ha sfoggiato un prezioso anello di diamanti.