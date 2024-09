F1, Corinna Schumacher infuriata con James Vowles per le parole su Mick: chiarimento e scuse, retroscena Monza

Durante il week end del Gran Premio di Monza Corinna Schumacher avrebbe chiesto conto a James Vowles del giudizio "non speciale" sul figlio Mick, da qui le scuse del team principal Williams

Se c’è una cosa che fa infuriare una mamma è che si parli male del proprio figlio. Non sfugge a questa regola Corinna Schumacher che non ha preso bene la leggerezza con cui il team principal della Williams, James Vowles ha liquidato la candidatura di Mick per il sedile lasciato vacante da Logan Sargeant. Parole un po’ pesanti del team manager della scuderia di Groove che hanno portato la moglie di Schumi a chiedere un chiarimento proprio a Monza dove era presente. Da lì sono arrivate delle scuse con Vowles che ha corretto il tiro delle sue dichiarazioni.

Rabbia Corinna, cosa aveva detto James Vowles su Mick Schumacher

Tutto in pochi giorni. Nelle libere 3 del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort Logan Sargeant distrugge per l’ennesima volta la sua Williams. Dopo la gara il team di Groove decide di mettere fine all’agonia dell’americano di fatto già congedato in vista dell’arrivo di Carlos Sainz il prossimo anno. Ed allora Sargeant viene appiedato con effetto immediato. La Williams cerca un pilota, si rivolge a Red Bull per avere Liam Lawson e alla Mercedes per Mick Schumacher.

Vowles però decide di premiare un “interno”, il collaudatore italoargentino Colapinto che non sfigura nemmeno poi tanto al suo primo GP, 12simo non troppo distante dalla zona punti. A chi chiede al team principal della Williams di spiegare il “no” a Mick Schumacher, Vowles è drastico, forse troppo: “Mick non è speciale, è solo un buon pilota”.

Retroscena Monza, Corinna Schumacher “affronta” Vowles

Le parole di Vowles non sono piaciute nè al team principal della Mercedes Toto Wolff (“conosco James, a volte è troppo diretto, poteva farne a meno”), che ha sotto contratto Mick Schumacher ma nemmeno all’entourage del figlio di Schumi. Ironia della sorte ha voluto che la madre del pilota tedesco, Corinna Schumacher fosse presente a Monza per il Gran Premio d’Italia. Secondo l’indiscrezione di motorsportmagazine.com, Corinna avrebbe avuto un confronto con Vowles poco fuori dal paddock di Monza in cui probabilmente i due si saranno spiegati e la signora Schumacher avrà voluto una spiegazione dal team manager della Williams delle sue parole sul figlio

Le scuse di James Vowles a Mick Schumacher

Il resto è storia. Nelle ore successive a quella prima dichiarazione, James Vowles è tornato sulle sue stesse parole chiedendo scusa, dopo averlo fatto in privato, a Mick Schumacher e puntualizzando il suo discorso: “La parola ‘speciale’ era riferita ai campioni del mondo come Ayrton Senna e Lewis Hamilton. È chiaro che è una cosa stupida da fare però il paragone era quello. Mick ha avuto un periodo difficile, ha fatto dei progressi eccezionali, mi sono scusato con lui anche se non mi ha chiesto nulla, ma per me era importante chiarire perchè mi sono espresso male”.