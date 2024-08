F1, chi è Franco Colapinto: un po' di Italia per il nuovo pilota Williams che ha beffato Schumacher e Lawson

La Williams ha annunciato che sarà Franco Colapinto e non Mick Schumacher o Liam Lawson a correre per il resto della stagione 2024 di Formula 1 al posto di Logan Sargeant. Pilota argentino ma passaporto italiano

Nè Mick Schumacher, nè Liam Lawson. Tra i due litiganti a godere è sempre il terzo. Sarà Franco Colapinto a sostituire Logan Sargeant al via del Gran Premio d’Italia del prossimo fine settimana a Monza e per il resto del Mondiale 2024 di Formula 1. La notizia un po’ a sorpresa è maturata nelle ultime ore ed è stata ufficializzata dal team di Groove.

F1, Williams congeda Sargeant: Colapinto al suo posto

Quella di domenica a Zandvoort è stata l’ultima gara di Logan Sargeant in F1. L’americano che è andato a sbattere, con tanto di spavento con la monoposto che ha preso fuoco nelle libere di sabato è stato appiedato dal team di Groove. Williams, che dal prossimo anno avrà nella sua lineup Carlos Sainz, ha congedato prima del tempo il pilota americano che dallo scorso anno in squadra non è parso mai all’altezza, portando solo un punto in una stagione e mezzo al cospetto dei tanti conquistati dal compagno di scuderia Albon, ma soprattutto causato tanti danni.

Dopo un ballottaggio con Mick Schumacher e la richiesta (negata dalla Red Bull) di Liam Lawson, il team principal James Vowles ha dato priorità al pilota che fa parte del programma junior della squadra, premiando il lavoro della Academy. Franco Colapinto ha guidato la FW46 nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, ed è attivamente parte del lavoro sul simulatore Williams.

F1, chi è Franco Colapinto: pilota argentino con passaporto italiano

Franco Alejandro Colapinto è nato in Argentina a Buenos Aires il 27 maggio 2003. Ha passaporto italiano. Fa parte della Williams Racing Driver Academy e ha fatto il suo debutto in FP1 quest'anno con la FW46 al Gran Premio di Gran Bretagna. La sua stagione in F2 quest'anno lo ha visto ottenere una vittoria a Imola e podi nelle feature race di Barcellona e Austria, oltre a sette ulteriori piazzamenti a punti. In classifica occupa il 6° posto, proprio davanti ad Andrea Kimi Antonelli che debutterà come lui nelle fp1 del Gp d'Italia. Il ventunenne diventerà il 49° pilota per Williams Racing, ed è il primo pilota argentino in F1 dopo 23 anni e il secondo a guidare per la scuderia britannica, dopo il suo connazionale Carlos Reutemann.

Franco Colapinto in F1: le sue prime parole da pilota Williams

Queste le prime parole di Franco Colapinto da nuovo pilota Williams in F1: “È un onore fare il mio debutto in Formula 1 con la Williams, è il sogno che diventa realtà. Il team ha una storia incredibile e l’obiettivo di tornare al vertice. Entrare in F1 a metà stagione sarà una sfida enorme, ma sono pronto e completamente concentrato sul lavorare il più duramente possibile con Alex e il team per rendere questa occasione un successo”.

Williams, James Vowles spiega la scelta di Colapinto

“Sostituire un pilota a metà stagione non è una decisione che abbiamo preso alla leggera, ma crediamo che questo dia alla Williams la migliore possibilità di competere per i punti nel resto della stagione – ha spiegato il team principal James Vowles – Questo è senza dubbio incredibilmente duro per Logan, che ha dato tutto durante il suo periodo con la Williams, e vogliamo ringraziarlo per tutto il suo duro lavoro e il suo atteggiamento positivo. Logan rimane un pilota di talento e lo sosterremo per continuare la sua carriera agonistica in futuro. So che Franco ha una grande velocità e un potenziale enorme, e non vediamo l’ora di vedere cosa può fare in Formula 1″.

Williams, il sì a Colapinto e il no a Mick Schumacher e Liam Lawson

La scelta di Colapinto da parte di Williams arriva un po’ a sorpresa. Almeno rispetto a quanto si era vociferato fino a ieri. James Vowles, presa la decisione di congedare Sargeant verosimilmente già dopo il botto dell’americano sabato a Zandvoort, stava valutando le candidature di Mick Schumacher, terzo pilota Mercedes e smanioso di tornare in F1 dopo i due anni in Haas e tante porte chiuse a cominciare da Alpine, e Liam Lawson pilota dalla Red Bull in cima alla lista di Helmut Marko.

Nonostante le “sponsorizzazioni” illustri dello zio Ralf Schumacher, del team principal Mercedes Toto Wolff e dell’amico e mentore Sebastian Vettel, nelle ultime ore Lawson aveva superato Mick Schumacher nelle preferenze Williams.

Nonostante l’ok dei vertici Red Bull, Christian Horner ed Helmut Marko il TP della Williams James Vowles voleva rassicurazioni sul fatto che la riserva della Red Bull sarebbe stata disponibile per tutto il resto della stagione. Pare invece che Horner avrebbe voluto una clausola di “richiamo” nel caso ci sarebbe stato bisogno di lui, in Red Bull (il rendimento di Perez lo pone sempre in bilico) o alla Visa Cash App Racing Bull, anche per una emergenza. Da qui la scelta radicale di Williams caduta su Colapinto.