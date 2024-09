F1, Hamilton ha già voglia di Ferrari: il saluto alla Mercedes sui social è un messaggio per Maranello

Lewis Hamilton dopo Monza ultima tappa europea del Mondiale di F1 saluta la Mercedes ma lancia anche un messaggio alla Ferrari

Mancano 7 gare alla fine del Mondiale di F1 ma per Lewis Hamilton siamo già ai saluti con la Mercedes. Con grande anticipo il 7 volte campione del mondo ha cominciato con i ringraziamenti e i saluti verso il team di Brackley che gli ha “regalato” ben 6 titoli. Ma il pilota inglese ha avuto un pensiero anche per il suo futuro che sarà tinto di rosso Ferrari.

Ferrari, Hamilton saluta e ringrazia la Mercedes ma pensa in rosso

Undici anni non si possono dimenticare. Specie se hai vinto gran parte delle tue gare e se hai in bacheca sei dei 7 titoli Mondiali. Così Lewis Hamilton ha approfittato della pausa dopo Monza per fare un primo saluto alla Mercedes. Il Gp d’Italia è stata l’ultima tappa europea del Mondiale di F1 2024 che dalla settimana prossima andrà a Baku in Azerbaijan. Il pilota inglese ha però lanciato anche un messaggio alla Ferrari in chiusura della sua storia su Instagram:

“Lasciando Monza, mi sono reso conto che era l’ultima gara europea di quest’anno. L’ultima volta che sarò nella mia stanza di ingegneria che è stata la mia casa per 12 anni. È un momento unico della mia vita, che continua a suscitare molte emozioni. Ciò che sento di più è l’orgoglio e la gratitudine. I ricordi dureranno per sempre, così come quelli che farò l’anno prossimo“

Ferrari, Hamilton guarda al futuro: “Monza speciale”

Lewis Hamilton dal prossimo anno sarà un pilota Ferrari. Nello scorso week end ha potuto avere un assaggio di quello che sarà il calore dei piloti ferraristi. Sia come accoglienza nei suoi confronti, da futuro pilota in rosso, sia come cornice della vittoria di Leclerc. Non a caso il 7 volte campione del mondo ha dedicato tante parole ai tifosi italiani sia nelle interviste che in un post social all’indomani della gara:

Così Hamilton su Instagram: “Weekend duro, ma si parte con tanto. I fan qui sono irreali. Che atmosfera. Grazie infinite a tutti quelli che sono venuti e hanno portato quell’energia, non so dirvi quanto il supporto faccia la differenza. Congratulazioni a Charles per la vittoria, e ancora a Kimi per il suo debutto. Ora è il momento di ricalibrare, spingere in allenamento e arrivare a Baku più forti. Grazie mille Monza, al prossimo anno!”

Monza, siparietto Leclerc ed Hamilton: “Ricordi io, te e Vasseur come dei santi a Imola”

Anche un episodio divertente tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc in conferenza a Monza. Hamilton ha ricordato che già a Imola il pubblico italiano di fede ferrarista lo aveva accolto in maniera calorosa. E ricorda proprio a Leclerc una immagine particolare, uno striscione: “A Imola c’era una divertente immagine di me, te e Fred Vasseur, ricordi?”. Charles sorride: “Sì certo, quella dove eravamo raffigurati come tre santi”. A dire il vero l’immagine in questione, un po’ blasfema forse per i più credenti di fede cattolica rappresentava il team principal della rossa come il Papa addirittura e i due piloti come figure santificate…