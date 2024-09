GP Baku, la Ferrari avrà una speranza in più: Bearman corre con la Haas al posto dello squalificato Magnussen

In Azerbaigian tocca ancora al talento britannico Bearman: dopo aver già sostituito Sainz in Arabia Saudita, ora prenderà il posto di Magnussen a bordo della Haas

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tocca ancora a Oliver Bearman. In occasione del Gran Premio d’Azerbaigian il giovane pilota inglese tornerà in pista con la Haas per sostituire lo squalificato Magnussen. E chissà che non si riveli un assist per la Ferrari, dove già l’entusiasmo è alle stelle per il trionfo di Leclerc a Monza.

Gp Baku: Haas costretta al cambio, Bearman per Magnussen

L’occasione è ghiotta, perché non capita tutti i giorni di ritrovarsi al volante di un bolide di Formula 1 all’età di 19 anni. Bearman intende sfruttare la chance che gli ha fornito Magnussen, costretto allo stop per un turno dopo la penalità avuta a Monza per il contatto con Gasly. L’ennesimo errore del pilota danese lo ha portato al raggiungimento dei 12 punti sulla super licenza e di conseguenza alla squalifica (è la prima volta che succede da quando è stato varato il nuovo regolamento). Dunque, niente Baku: scocca l’ora del talento di Chelmsford, che lascerà momentaneamente la Formula 2 dove gareggia col team Prema per giocarsi una carta importante con le stelle della F1.

Non è il debutto per Bearman: ha già corso con la Ferrari

Gli addetti ai lavori non hanno dubbi: il futuro di Bearman è destinato a essere luminoso. Lo ha dimostrato anche quando lo scorso marzo ha sostituito Carlos Sainz, operato d’appendicite, in Arabia Saudita. Ollie non ha affatto sfigurato alla guida della Ferrari, terminando con un settimo posto che ha messo tutti d’accordo, John Elkann compreso. Non c’è dubbio: la scuderia di Maranello ci ha visto giusto quando nel novembre 2021 lo ha inserito nella Driver Academy. In Azerbaigian la Rossa potrà contare – si spera – su un alleato in più. Con Leclerc che ha una voglia matta di bissare il successo di Monza per mettere quanto prima la freccia su Norris e balzare al secondo posto nella classifica piloti.

E nel 2025 il talento inglese prenderà parte al Mondiale

La gara di Baku è soltanto un antipasto di ciò che avverrà nel 2025. Bearman, infatti, prenderà parte al Mondiale proprio con la Haas al posto di Magnussen. Si può affermare che la prossima stagione la Ferrari si ritroverà ai nastri di partenza con tre piloti: oltre a Leclerc e il veterano Lewis Hamilton, ci sarà pure il britannico, dato il rapporto di partnership tra la casa di Maranello e quella statunitense.