F1, Leclerc che gaffe: tampona un'auto a Monaco con la sua Ferrari Purosangue, il video è virale

Dopo lo straordinario successo a Monza, Leclerc è protagonista di un incidente stradale nella sua Monaco, tamponamento a bordo della sua Ferrari Purosangue, il video diventa virale

Incredibile ma vero. Charles Leclerc continua a far parlare di se. Ma non per la grande vittoria a Monza. Ma per quello che succede fuori dalla pista. Seconda “gaffe” del monegasco. Dopo le polemiche per la mancia al parcheggiatore definita un po’ tirchia dal tribunale del web, il pilota di Maranello è finito nuovamente nell’occhio del ciclone per aver tamponato con la sua Ferrari Purosangue un’auto proprio nella sua Monaco, alla curva dei Lows, che l’ha visto trionfare qualche mese al Gran Premio di Montecarlo. Inutile dire che il video è diventato subito virale.

Leclerc che combini: tamponamento a Monaco con la Ferrari Purosagnue

Charles Leclerc ha fatto un incidente con la sua nuova Ferrari Purosangue grigia. Reduce dalla vittoria di Monza in grande spolvero domenica scorsa il pilota monegasco ha tamponato una Volkswagen Touran che lo precedeva. Dopo il contatto il pilota si è scusato con un cenno della mano e ha fatto segno di fermarsi più avanti probabilmente per verificare il danno, togliendosi dagli obiettivi degli smartphone.

Il tamponamento da parte di Leclerc è avvenuto nella sua Monaco, proprio su un tratto storico della pista che lo ha visto protagonista di un’altra splendida vittoria la scorsa primavera. Per la precisione sul tornantino del Loews, la curva più lenta del campionato di F1, anche se nel senso di marcia opposto rispetto a quello percorso dal Gp. Forse ti può interessare F1 pagelle GP Monza: Leclerc re d'Italia, Sainz generoso, McLaren presuntuosa, Verstappen preoccupante Voti, pagelle, top e flop del Gran Premio d'Italia con voti tra alti e bassi dopo la gara di Monza e lo splendido trionfo di Charles Leclerc e della Ferrari

Il video del tamponamento di Leclerc è virale

Inutile dire che in un mondo in cui telefonini e quant’altro sono sempre costantemente accesi e puntati, c’è qualcuno che proprio in quel momento stava facendo una ripresa e ha caricato all’istante il video sui social, dove altrettanto ovviamente il filmato è diventato virale. Specie nella sua versione con audio fake dello stesso Leclerc che in un team radio Ferrari si scusa per l’incidente.

Leclerc, che combini: dopo la mancia “tirchia” seconda gaffe in pochi giorni

Sempre nelle ultime ore, un video – diventato altrettanto virale in rete – aveva immortalato Leclerc mentre lasciava una mancia di 20 euro – in due banconote da 10 – a un concierge, prima di salire a bordo della sua Ferrari nera. Apriti cielo: sui social il pilota che la prossima stagione farà coppia con Lewis Hamilton è stato accusato di essere tirchio, dal momento che guadagna 30 milioni netti a stagione.

Leclerc tirchio col parcheggiatore