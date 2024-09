F1 Monza, trionfo Ferrari con Leclerc: "Non pensavo di rivivere sensazioni così". Ma poi mette in guardia sugli aggiornamenti

Nel GP di Monza Ferrari trionfa con una gara semplicemente perfetta da parte di Charles Leclerc, davanti alle McLaren e a Sainz. Ma i piloti mettono in guardia sulle prossime gare e sugli aggiornamenti

Abbiamo scontato delle recenti stagioni di F1 che erano un’agonia di sbadigli e di noia, ma finalmente la rotta si è invertita e nel 2024 stiamo assistendo ad un campionato “da infarto”, come l’ha definito il trionfatore del GP di Monza, Charles Leclerc.

Ferrari ritrova sé stessa a Monza con la gara perfetta di Leclerc

La Ferrari è riuscita a sovvertire non solo un fine settimana che sembrava votato più che altro alla resistenza davanti alle indomabili McLaren (doppietta per la pole, prima fila con Lando Norris ed Oscar Piastri), ma una parentesi in questa stagione durata una serie infinita di gare in cui la scuderia di Maranello sembrava precipitata in una spirale negativa di aggiornamenti non azzeccati, vetture saltellanti, risultati deludenti e il ruolo di quarta forza del Mondiale dietro a Mercedes, McLaren e Red Bull.

Ma mentre quest’ultima ha infilato un tunnel da cupio dissolvi (i nervi di Max Verstappen, già non un vortice di allegria di suo, sono sempre più traballanti), non vincendo da sei gare Monza inclusa, e mentre la MCL38 diventava via via la monoposto più competitiva del campionato e Mercedes rialzava la testa questa estate, pian piano Ferrari si è aperta un varco di luce, quello che poi in Brianza ha illuminato la gara di Leclerc, semplicemente perfetto in tutto (e per la cronaca, buon quarto posto di Carlos Sainz).

Il monegasco ha saputo gestire perfettamente le gomme dure sul nuovo asfalto, e la strategia ad una sola sosta è stata totalmente azzeccata. Sono lontanissimi i tempi dei disastri dell’era Binotto, presente a Monza come responsabile del nuovo progetto che da Sauber verrà traghettato all’approdo di Audi in F1 dal 2026.

Vasseur: “La strategia ad una sosta l’abbiamo pensata sin dall’inizio. Bravi i piloti con le gomme”

Le scelte strategiche hanno pagato quindi i loro dividendi, mentre McLaren optava per le due soste. Frédéric Vasseur, che giusto ieri sottolineava i decimi che la Ferrari stava iniziando a guadagnare sui rivali in griglia, ha spiegato a Sky Sport: “Si è trattato di una buona strategia a cui abbiamo pensato sin dall’inizio. Certo, siamo rimasti sorpresi dal degrado alla fine del primo stint, ma probabilmente lo abbiamo sofferto meno degli altri, e ci siamo attenuti al nostro piano. Un po’ rischioso, ma non così tanto con l’aumento del gap sul quarto-quinto posto: male che fosse andata, potevamo mantenere il terzo ed il quarto come ad inizio gara“.

Il team principal fatta questa premessa ha lodato il lavoro dei piloti per quanto riguarda la gestione delle gomme, “evitando di spingere troppo”. “Le cose sono andate bene come a Zandvoort, con la differenza che qui abbiamo vinto – ha proseguito -. Abbiamo pure pensato di farne due di soste, ma nel secondo stint non abbiamo avuto alcun degrado. Charles era a suo agio totalmente, non ha spinto molto e ci siamo sentiti fiduciosi. Lui ha tenuto tutto sotto controllo guidando perfettamente”.

Sainz mette in guardia per le prossime gare

In tutto ciò, Sainz ha dato il proprio contributo nel ruolo di stopper nei confronti di Piastri, nella fase di gara in cui l’australiano di McLaren era sulle tracce di Leclerc. A differenza del monegasco però, lo spagnolo ha optato per le due soste: “Ero convinto che gli altri fermatisi al quindicesimo giro avrebbero fatto un’altra sosta, e che sarei stato l’unico ad averne fatta una sola. Solo dopo ho capito che anche loro avrebbero deciso per un’unica sosta, in particolare Charles che aveva fatto l’undercut”.

Sainz si è congratulato comunque con la squadra, lodando la strategia di gara e per aver fatto una competizione ad armi pari con McLaren. Ma poi ha avvisato: “Bello battagliare con loro, però parliamo soltanto di Monza, in condizioni tra l’altro particolari. Dobbiamo aspettare piste più normali per capire se l’aggiornamento ha dato una svolta reale alla nostra stagione, permettendoci di lottare d’ora in avanti per le vittorie”.

Leclerc: “Non pensavo di rivivere le sensazioni del 2019. Ma McLaren resta la favorita”

Chiudiamo quindi con il trionfatore di Monza, per la seconda volta in carriera dopo quel GP del 2019. “Credevo che nulla potesse ridarmi quelle sensazioni vissute nel 2019, ma oggi lo ho riprovate“, ha spiegato Leclerc a Sky Sport. “Sono riuscito a vincere a Monaco ed anche a Monza quest’anno: sono le gare a cui tengo di più. Poi certo, vorrei vincere anche il Mondiale, ma comunque questi due successi sono una grande soddisfazione”.

Sugli aggiornamenti e sul fatto che possano essere cruciali anche nelle prossime gare, il monegasco ha preferito non fare proclami: “Non posso dire se questo pacchetto sarà decisivo anche negli appuntamenti che seguiranno. Qui a Monza ha funzionato davvero bene, ma ho i miei dubbi che possa andare così anche nelle restanti gare di questa stagione. McLaren resta favorita, ma sicuramente noi abbiamo fatto un passo avanti. Ora ci aspetta Baku, una pista che mi piace e dove di solito vado forte. Speriamo di ripeterci come a Monza”, ha quindi concluso.