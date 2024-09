F1 Gp Monza: magia Leclerc, la zingarata vincente Ferrari che ha beffato McLaren. Classifica piloti e costruttori

Cosa è successo nel Gp di Monza con il trionfo della Ferrari e di Leclerc con una magia ai box e in pista. Come cambiano classifica piloti e costruttori

Monza è una bolgia per la vittoria della Ferrari. Ci speravano, era un sogno. Alla fine è diventato realtà. Grazie a una magia di Leclerc e del muretto rosso0 che nel finale si sono giocati il jolly della strategia a una sosta quando tutti, McLaren in testa hanno optato per due fermate. La scelta ha pagato e la Ferrari può fare festa con uno straordinario Leclerc!

Gp Monza: l’all in Ferrari, una sosta sola e Leclerc compie il miracolo

In Olanda aveva parlato di miracolo solo per andare sul podio. Chissà cosa ha pensato Charles Leclerc quando dal box Ferrari gli hanno chiesto di non fermarsi più e andare avanti fino alla fine con quelle stesse gomme che aveva montato intorno al 15° giro. Incredibile ma vero. La svolta della gara, in positivo per la Ferrari si è avuta al giro 33 quando si ferma Norris e al giro 39 quando si ferma anche Piastri. La McLaren non ha creduto nella differenziazione della strategia. Confidando nella sua forza di queste ultime gare.

La Ferrari ha fatto l’unica cosa che poteva fare per provare a vincere la gara. Restare in pista con entrambe le monoposto. Ci ha provato pure Sainz che pure aveva meno margine di Charles. Ed infatti Carlos è stato ripreso e passato dalle due McLaren. Non Leclerc però che ha tenuto con quelle gomme cambiare appena al 15° giro che pur con qualche problema di tenuta è riuscito a far rendere alla grande fino alla fine con Monza esplosa in boato di vittoria!

“Non mi ha sorpreso che tu sia rimasto fuori, ma mi ha sorpreso che tu sia sopravvissuto…” ha detto Piastri nel retro podio alla fine della gara a Leclerc.

La cronaca e il report del Gran Premio di Monza

F1, classifica piloti dopo il GP di Monza: Norris rosicchia 8 punti a Max, colpo Leclerc

1° Max Verstappen (Red Bull) 303

2° Lando Norris (McLaren) 241

3° Charles Leclerc (Ferrari) 217

4° Oscar Piastri (McLaren) 187

5° Carlos Sainz (Ferrari) 184

6° Lewis Hamilton (Mercedes) 164

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo Monza: si rilancia la Ferrari

1. Red Bull 446

2. McLaren 438

3. Ferrari 407

4. Mercedes 292

5. Aston Martin 74

F1: dopo il back to back, sosta poi Gp Baku

Dopo la sosta estiva e il ritorno con tanto di due gare di fila, Zandvoort e Monza la F1 torna sui suoi ritmi. E si regala una settimana di pausa. Il calendario del Mondiale 2024 tiene il circus in Europa ma vola in Azerbaijan a Baku