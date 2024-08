F1 Gp Olanda diretta LIVE: la Ferrari corre in difesa a Zandvoort, Norris in pole davanti a Verstappen

Cronaca in diretta

La Formula 1 torna in pista dopo la pausa estiva e fa tappa a Zandvoort, casa di Max Verstappen, per il GP d’Olanda, quindicesima tappa del Mondiale 2024. Ma in pole proprio davanti all’olandese c’è la McLaren di Lando Norris. Ferrari invece costretta a inseguire con Leclerc 6° e Sainz 10° in griglia. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (277 pt.) Lando Norris (199 pt.) Charles Leclerc (177 pt.) Oscar Piastri (167 pt.) Carlos Sainz Jr. (162 pt.)

Sarà Lando Norris e non Max Verstappen a partire in pole position nel Gran Premio d’Olanda. L’inglese conferma la superiorità della McLaren prendendosi la partenza al palo con un giro monstre in casa del padrone di casa che reduce da tre pole a Zandvoort si deve accontentare di partire in prima fila. Alle loro spalle l’altra McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di George Russell.

Quindi l’altra Red Bull di Sergio Perez e la prima e unica Ferrari in Q3, quella di Charles Leclerc. L’altra rossa di Carlos Sainz è stata eliminata in Q2 al pari di Lewis Hamilton peraltro poi retrocesso di tre posizioni per impeding verso Perez in Q1. Lo spagnolo partirà 10°, addirittura 14° l’inglese. Il Gran Premio d’Olanda si corre sul circuito di Zandvoort. Sono previsti 72 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica 25 agosto. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:09.673

McLaren 2. Max Verstappen 1:10.029

Red Bull 2ª fila 3. Oscar Piastri 1:10.172

McLaren 4. George Russell 1:10.244

Mercedes 3ª fila 5. Sergio Perez 1:10.416

Red Bull 6. Charles Leclerc 1:10.582

Ferrari 4ª fila 7. Fernando Alonso 1:10.633

Aston Martin 8. Lance Stroll 1:10.857

Aston Martin 5ª fila 9. Pierre Gasly 1:10.977

Alpine 10. Carlos Sainz 1:10.914

Ferrari 6ª fila 11. Yuki Tsunoda 1:10.955

RB 12.Nico Hülkenberg 1:11.215

Haas 7ª fila 13. Kevin Magnussen 1:11.295

Haas 14. Lewis Hamilton 1:10.948

Mercedes* 8ª fila 15. Daniel Ricciardo 1:11.943

RB 16. Esteban Ocon 1:11.995

Alpine 9ª fila 17. Valtteri Bottas 1:12.168

Kick Sauber 18. Guanyu Zhou 1:13.261

Kick Sauber 10ª fila 19. Logan Sargeant DNS

Williams 20. Alexander Albon DSQ

Williams**

*penalizzato di 3 posizioni per impeding

** squalificato e retrocesso all’ultimo posto per fondo irregolare