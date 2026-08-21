- Nome: circuit Zandvoort
- Località: Zandvoort (Paesi Bassi)
- Coordinate geografiche: 52°23′17.85″N 4°32′34.84″E
- Lunghezza del circuito: 4,259 km
- Giri previsti: 72
- Lunghezza gran premio 2026: 306,648 km
- Curve totali: 14
- Curve a destra: 8
- Curve a sinistra: 6
- Senso di marcia: orario
- Anno di costruzione: 1939, ma l’attuale tracciato è del 2020
- Record della pista: 1’11″097 stabilito da Lewis Hamilton (Mercedes) nel 2021
- Competizioni per cui è usato: F1
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Zandvoort?
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4,259 km
- Quanti giri sono previsti al Gp di Zandvoort?
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72
- Quanti km è lungo il Gp d'Olanda di F1?
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306,648 km