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Zandvoort, le caratteristiche del circuito dove si corre il Gp d'Olanda

Video scheda sulla pista di Zandvoort: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia e qualche curiosità

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  • Nome: circuit Zandvoort
  • Località: Zandvoort (Paesi Bassi)
  • Coordinate geografiche: 52°23′17.85″N 4°32′34.84″E
  • Lunghezza del circuito: 4,259 km
  • Giri previsti: 72
  • Lunghezza gran premio 2026: 306,648 km
  • Curve totali: 14
  • Curve a destra: 8
  • Curve a sinistra: 6
  • Senso di marcia: orario
  • Anno di costruzione: 1939, ma l’attuale tracciato è del 2020
  • Record della pista: 1’11″097 stabilito da Lewis Hamilton (Mercedes) nel 2021
  • Competizioni per cui è usato: F1

FAQ

Quanto è lungo il circuito di Zandvoort?

4,259 km

Quanti giri sono previsti al Gp di Zandvoort?

72

Quanti km è lungo il Gp d'Olanda di F1?

306,648 km

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