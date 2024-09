F1, Leclerc dà la mancia al parcheggiatore e scoppia la bufera: il campione della Ferrari è stato "tirchio"?

Dopo lo straordinario successo a Monza, Leclerc si è ritrovato al centro delle polemiche social per una mancia ritenuta troppo bassa. Ma tanti fan difendono il monegasco.

Vinci un Gp e subito dopo ti ritrovi al centro delle polemiche. No, non per quanto fatto in gara o per una dichiarazione fuori posto. Ma per una mancia. È successo a Charles Leclerc, che, dopo lo straordinario successo a Monza, è finito nel tritacarne social.

Leclerc e la mancia delle polemiche: che cosa è successo

Dopo aver tagliato il traguardo per primo a Monza, il pilota della Ferrari si è goduto qualche giorno di meritato riposo nella sua Montecarlo. Il ritorno a casa non è stato, però, come immaginato. Già, perché un video – diventato subito virale in rete – ha immortalato Leclerc mentre lasciava una mancia di 20 euro – in due banconote da 10 – a un concierge, prima di salire a bordo della sua – neanche a dirlo – Ferrari nera. Apriti cielo: sui social il pilota che la prossima stagione farà coppia con Lewis Hamilton è stato accusato di essere tirchio, dal momento che guadagna 30 milioni netti a stagione.

Non solo accuse: in tanti dalla parte di Leclerc

Il web si spacca sul monegasco, difeso da numerosi fan che replicano alle accuse rivoltegli. “Ma si può esser liberi di decidere e fare come si vuole, o bisogna render conto a qualcuno? Poteva anche non lasciare nessuna mancia… E nessuno deve permettersi di fargli i conti in tasca!” scrive Giuseppe su Facebook. “Però gli ha fatto guidare la Ferrari: era il parcheggiatore che doveva dare la mancia a Charles” ironizza Stefano. E, ancora, Calogero: “Sono pienamente convinto che riesce a riconoscere il valore del denaro. Averne tanti non significa che dare la mancia deve essere in percentuale di quello che guadagna. Venti euro non sono pochi solo per avergli aperto la porta, tante persone li guadagnano in mezza giornata di lavoro”. Alessandro avanza la propria candidatura: “Farò il parcheggiatore di Leclerc”. Un altro utente chiosa così: “Secondo questo principio dovrei andare a fare il posteggiatore a Montecarlo e guadagnare 20 mila euro al mese quindi, giusto?”.

Ferrari, Leclerc è pronto a tornare in pista

Il successo di Monza ha rilanciato il pilota del Cavallino, terzo in classifica a quota 217. Nel mirino ora c’è Norris, che occupa la seconda posizione a 241 e, visto che sognare non costa nulla, uno sguardo al leader Verstappen (303) Leclerc lo volge eccome. Recuperare 86 punti di vantaggio nella seconda parte di stagione è una mission ai limiti dell’impossibile, ma chissà che in Azerbaigian Charles non riesca a ripetersi. E allora sì che ci sarebbe da divertirsi.