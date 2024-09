F1 Gp Monza, Leclerc fa impazzire anche Elkann. Hamilton già pregusta il rosso Ferrari e Del Piero dà la “benedizione”

La vittoria nel Gp d’Italia da parte di Charles Leclerc ha scatenato la reazione festosa dei tifosi della Ferrari in tutta Italia. John Elkann lo esalta: “Vincere a Monza è un’emozione unica”

Una stagione difficile, l’ennesima per la Ferrari, ma anche una stagione che nei momenti importanti ha saputo regalare grandi soddisfazioni agli uomini della Rossa e ai suoi tifosi. Ma soprattutto è stata la stagione con la vittoria di Monza e quindi almeno per un po’ tutto il resto passa in secondo piano con la scuderia di Maranello che ha una certezza: Charles Leclerc è il pilota su cui puntare per il futuro.

Elkann pazzo di gioia

Ovviamente non poteva manca il commento di John Elkann, il presidente della Ferrari e del Gruppo Stellantis, è apparso visibilmente emozionato per la vittoria nel Gp d’Italia che davvero in pochi si aspettavano: “Vincere a Monza, a casa nostra, è un’emozione unica. Questa vittoria è per tutti i nostri tifosi che ci sostengono sempre e che oggi hanno sospinto Charles negli ultimi giri di gara. Complimenti a tutta la squadra, che ha lavorato insieme a ogni aspetto, mettendo la Ferrari in condizione di dare il meglio”.

Hamilton già pregusta il rosso Ferrari

Alcune frasi nel mondo dello sport sembrano essere solo dei luoghi comuni, benché anche nei luoghi comuni e negli stereotipi si nasconda spesso la verità. Vincere con la Ferrari ha un sapore diverso, farlo in Italia è ancora un’altra storia. Deve averlo capito anche Lewis Hamilton che tra qualche mese si troverà proprio alla guida di una rossa di Maranello, la vittoria di Leclerc e la reazione dei tifosi anche nei suoi confronti non è passata inosservata: “Vedere la Ferrari vincere oggi è stato fantastico. Deve essere stato emozionante per Leclerc. Per quanto mi riguarda, ho notato un’accoglienza speciale da parte dei fans già nel giro di formazione. Non solo, nella Drivers’ Parade mi sono accorto che cercavano di stabilire una sorta di prima connessione: è stato un passaggio interessante. Non vedo l’ora!”.

Il selfie di Leclerc e la benedizione di Del Piero

Una vittoria che ha un peso specifico clamoroso quella di Charles Leclerc che a Monza ha potuto avere un assaggio di quella che sarebbe la vittoria di un Mondiale in rosso. Il monegasco ha voluto festeggiare con tutta la squadra, non è passato inosservato un bell’abbraccio con il compagno di squadra Carlos Sainz e la reazione del pubblico ha accompagnato questo momento magico nel migliore dei modi con il pilota che l’ha voluta celebrare con un selfie-video che ha fatto il giro dei social. E la ciliegina sulla torta per i tifosi italiani l’ha messa Alessandro Del Piero. E’ stato l’ex capitano della Juventus, infatti, a sventolare la bandiera a scacchi. La domenica perfetta è servita.