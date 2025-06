Ferrari, Vasseur ignora Hamilton: in Austria zero aggiornamenti. Patrese difende Lewis e Leclerc e loda Antonelli

La Ferrari è divisa, Vasseur e Serra spingono per la comprensione della SF-25 mentre Hamilton e Leclerc vorrebbero aggiornamenti quanto prima. Intanto Patrese difende i piloti e consacra Antonelli

Finora avevano vinto McLaren e Red Bull, anche se solo con Verstappen. In Canada alla liste delle scuderie “vincenti” si è aggiunta anche la Mercedes che ha colto il primo successo stagione con Russell. Tra i big team a “zeru” primi posti resta solo la Ferrari. Questo il quadro sconfortante per Maranello dopo Montreal. E se da una parte Hamilton invoca a gran voce aggiornamenti sulla SF-25, Vasseur ha già fatto capire che in Austria non vedremo nessun upgrade per la gioia di Lewis e di Leclerc che sono stati pubblicamente difesi dall’ex pilota Riccardo Patrese.

Ferrari, aggiornamenti invocati e mancanti

In casa Ferrari c’è una querelle che va avanti da tempo che riguarda gli aggiornamenti. Invocati sin da subito di fatti non sono mai arrivati. Le voci su sospensioni e fondo nuovo si perdono dinanzi ai fogli, quasi bianchi, delle novità portate in ogni week end da gara dalla scuderia di Maranello.

Questione che genera diversi siparietti, a distanza, tra Hamilton e Vasseur. Lewis li aspetta a braccia aperte, Fred li nega considerando la SF-25 sufficientemente veloce, allo stesso livello di McLaren e Red Bull e anche Mercedes menzionando stint, settori, parentesi della gara in cui questo si verifica ma ignorando di fatto i distacchi che di riffa o di raffa Leclerc ed Hamilton beccano ad ogni gara, in qualifica e in gara.

Ferrari in Austria senza aggiornamenti

Per la gioia di Hamilton, ma anche di Leclerc, anche alla ripresa del Mondiale di F1, a fine giugno in Austria non ci saranno grossi aggiornamenti sulla SF-25. Secondo Motorsport.com, il Red Bull Ring potrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche dell’SF-25, quindi sono previste solo piccole modifiche anziché grandi aggiornamenti. Il management della Ferrari ritiene che il potenziale osservato nelle simulazioni non si stia riflettendo in pista.

Una nuova sospensione a Silverstone

La Ferrari avrebbe richiamato gli ingegneri delle sospensioni precedentemente assegnati al progetto 678 (la monoposto del 2026) e ha iniziato a progettare una nuova sospensione posteriore per la SF-25. Sospensione che si sperava potesse debuttare quanto prima, se non a Imola, a Barcellona. Tuttavia, questa decisione è stata presa in ritardo e, a causa del tempo necessario per la progettazione, la produzione e i test, l’upgrade potrebbe non essere pronto prima di Silverstone.

Patrese: “Imbarazzanti le accuse a Hamilton e Leclerc”

E se C’è chi come Davide Valsecchi ha puntato il dito contro i piloti, in un’intervista a Il Resto del Carlino, l’ex pilota di Williams e Benetton, Riccardo Patrese ha invece preso le difese di Hamilton e Leclerc: “Trovo davvero imbarazzanti le critiche rivolte ai piloti, il vero problema della Ferrari non sono loro. Charles è estremamente veloce e Lewis non è certo un pilota finito. Il problema è che manca una macchina competitiva. Anzi, non si sa nemmeno chi l’abbia progettata. I guai della Ferrari sono radicati da tempo, purtroppo”.

La chiosa di Patrese di sposa bene con lo stato d’animo di molti fan della F1 italiani: “Se ci sono prospettive? Per il momento è più stimolante fare il tifo per Kimi Antonelli…”.